Билеты
Войти
Motorsport Network
part of
TV Jobs Билеты
Скачать приложения
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Jobs Билеты
Предыдущая / Боттас: Для Alfa тесты начались только в Бахрейне Следующая / «Так просто не починить». Норрис рассказал о проблемах McLaren
Формула 1 / Предсезонные тесты в Бахрейне Новость

Формула 1 утвердила повышение стартового веса машин на 3 кг

Организаторы чемпионата пошли навстречу командам, которым не удалось сделать свои шасси достаточно легкими

Адам Купер
Автор:
Формула 1 утвердила повышение стартового веса машин на 3 кг
Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

Перед нынешним сезонов планку минимальной массы для машин Формулы 1 подняли со 752 до 795 кг – это было необходимо в свете перехода на 18-люймовые диски и усиления требований к безопасности. 

Но на тестах в Барселоне выяснилось, что только Alfa Romeo смогла уложиться в новые ограничения – да и то ценой недостаточной прочности шасси, – а все остальные вынуждены ездить с перевесом. 

По этой причине девять из десяти команд обратились к боссам чемпионата с просьбой повысить стартовую массу до 800 кг. В начале этой недели источники Motorsport.com сообщили, что в руководстве Ф1 сочли возможной прибавку в 3 кг.

В первый день тестов в Бахрейне спортивный директор чемпионата Росс Браун официально подтвердил эту информацию. 

«На встрече с командами стало ясно, что вопрос с весом для этих машин стоит очень остро, – рассказал Росс в эфире F1TV. – После ужасной аварии [Антуана Юбера] в Ф2 в Спа пару лет назад и происшествия с [Роменом] Грожаном [в Бахрейне-2020] появилось много новых инициатив в плане безопасности. Потому масса машин выросла». 

Изменения в правилах должны еще получить формальное одобрение Всемирным советом FIA.

«Думаю, перевес есть у всех, – сказал глава Mercedes F1 Тото Вольф. – Каждый пытается понять, какова ситуация у остальных, потому и были приняты такие меры. 

Мы считаем борьбу за снижения веса машин частью соперничества. Но в условиях лимита бюджетов все иначе. Но так как все в одной ситуации, мы не против этих изменений».

Стартовый вес машины Ф1 определяется с гонщиком и эксплуатационными жидкостями, но без топлива в баке. Масса гонщика считается равной 80 кг – для тех, кто легче, команда обязана добавлять разницу посредством балласта. 

Читайте также:
Поделились
Боттас: Для Alfa тесты начались только в Бахрейне
Предыдущая новость

Боттас: Для Alfa тесты начались только в Бахрейне
Следующая новость

«Так просто не починить». Норрис рассказал о проблемах McLaren

«Так просто не починить». Норрис рассказал о проблемах McLaren
Адам Купер Больше от
Адам Купер
«Так просто не починить». Норрис рассказал о проблемах McLaren Предсезонные тесты в Бахрейне
Формула 1

«Так просто не починить». Норрис рассказал о проблемах McLaren

Леклер – об ощущениях от «козления»: Немного укачивает
Формула 1

Леклер – об ощущениях от «козления»: Немного укачивает

Red Bull объявила о продлении контракта с Ферстаппеном до 2028 года
Формула 1

Red Bull объявила о продлении контракта с Ферстаппеном до 2028 года

Самое важное:

Магнуссен о возвращении: Даже не догадывался, как скучаю по Ф1
Формула 1 Формула 1

Магнуссен о возвращении: Даже не догадывался, как скучаю по Ф1

«Так просто не починить». Норрис рассказал о проблемах McLaren
Формула 1 Формула 1

«Так просто не починить». Норрис рассказал о проблемах McLaren

Формула 1 утвердила повышение стартового веса машин на 3 кг
Формула 1 Формула 1

Формула 1 утвердила повышение стартового веса машин на 3 кг

Боттас: Для Alfa тесты начались только в Бахрейне
Формула 1 Формула 1

Боттас: Для Alfa тесты начались только в Бахрейне

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.