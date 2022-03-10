Формула 1 утвердила повышение стартового веса машин на 3 кг

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Перед нынешним сезонов планку минимальной массы для машин Формулы 1 подняли со 752 до 795 кг – это было необходимо в свете перехода на 18-люймовые диски и усиления требований к безопасности.

Но на тестах в Барселоне выяснилось, что только Alfa Romeo смогла уложиться в новые ограничения – да и то ценой недостаточной прочности шасси, – а все остальные вынуждены ездить с перевесом.

По этой причине девять из десяти команд обратились к боссам чемпионата с просьбой повысить стартовую массу до 800 кг. В начале этой недели источники Motorsport.com сообщили, что в руководстве Ф1 сочли возможной прибавку в 3 кг.

В первый день тестов в Бахрейне спортивный директор чемпионата Росс Браун официально подтвердил эту информацию.

«На встрече с командами стало ясно, что вопрос с весом для этих машин стоит очень остро, – рассказал Росс в эфире F1TV. – После ужасной аварии [Антуана Юбера] в Ф2 в Спа пару лет назад и происшествия с [Роменом] Грожаном [в Бахрейне-2020] появилось много новых инициатив в плане безопасности. Потому масса машин выросла».

Изменения в правилах должны еще получить формальное одобрение Всемирным советом FIA.

«Думаю, перевес есть у всех, – сказал глава Mercedes F1 Тото Вольф. – Каждый пытается понять, какова ситуация у остальных, потому и были приняты такие меры.

Мы считаем борьбу за снижения веса машин частью соперничества. Но в условиях лимита бюджетов все иначе. Но так как все в одной ситуации, мы не против этих изменений».

Стартовый вес машины Ф1 определяется с гонщиком и эксплуатационными жидкостями, но без топлива в баке. Масса гонщика считается равной 80 кг – для тех, кто легче, команда обязана добавлять разницу посредством балласта.