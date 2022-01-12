Формула 1 утвердила обязательное участие новичков в Гран При

Новое правило стало результатом долгое работы – впервые предложение давать юниорам больше времени за рулем прозвучало еще в 2019 году, но лишь сейчас его удалось реализовать, хотя не все в паддоке поддержали эту идею.

По классификации FIA новичком считается пилот, который за карьеру выступил максимум в двух гонках Ф1. В остальном выбор кандидатов является совершенно свободным и полностью остается за командой.

Также свободным остается и выбор этапа, где проводить замену – разумеется, никто не захочет проводить подобные эксперименты на Гран При со спринтерским форматом, а также на городских трассах, где велик риск попасть в аварию и потерять время.

Понятно, что больше всего от нового правила выиграют потенциальные кандидаты в Ф1. В 2021 году лишь три команды отдавали свои машины запасным пилотам: это Williams (Рой Ниссани), Alpine (Гуалью Чжоу) и Alfa Romeo (Роберт Кубица). При этом новому критерию соответствуют лишь двое первых.

Кого же мы увидим за рулем? Для Mercedes очевидным кандидатом является Ник де Врис, а для Red Bull – Юри Випс. AlphaTauri наверняка будет делать выбор между Лиамом Лоусоном и чемпионом Ф3 Деннисом Хаугером.

Ferrari, хочется верить, отдаст машину Роберту Шварцману, хотя в теории россиянину может составить конкуренцию Антонио Фуоко.

Чуть хуже шансы Шварцмана сесть за руль Haas, с которой он уже работал на недавних тестах. Официальным запасным пилотом американской команды остается Пьетро Фиттипальди, который уже провел два Гран При в конце 2020-го, заменяя Ромена Грожана – но формально остается новичком.

У McLaren появится возможность проверить своего мексиканского протеже Пато О'Уорда, который выступает в IndyCar, но завершит свой сезон уже в сентябре. Скажем, его можно позвать на Гран При в Остине и Мехико.

У Alpine и Alfa Romeo Racing ситуация предельно понятна: Оскар Пиастри и Тео Пуршер горят желанием провести в машине Ф1 так много времени, как только возможно. Williams сможет немного подзаработать на желающих поучаствовать в Гран При или отдать машину участнику своей молодежной программы Логану Сардженту.

Лишь у Aston Martin из-за отсутствия собственной юниорской структуры новое правило не вызвало особого интереса. Ходят слухи, будто команда даже была сильно против него – но в итоге общими усилиями ее удалось убедить не мешать полезной инициативе.

Формально новый порядок должен еще получить одобрение Всемирного совета FIA, но с этим едва ли стоит ожидать хоть каких-то сложностей.