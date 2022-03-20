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Формула 1 / Гран При Бахрейна Новость

Формула 1 утвердила новый порядок использования коробок передач

Правила помогут командам избежать лишних штрафов и распространят порядок, хорошо знакомый по элементам силовых установок, еще на один узел

Адам Купер
Автор:
Формула 1 утвердила новый порядок использования коробок передач
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Еще прошлой осенью в СМИ попала информация о планах руководства Ф1 скорректировать правила использования командами коробок передач по ходу чемпионата. Перед Гран При Бахрейна новые правила были утверждены и вступили в силу. 

Прежде регламент требовал, чтобы коробка стояла на машина по ходу шести уик-эндов подряд, причем учитывались только субботние и воскресные сессии. По пятницам на машину можно было ставить резервные КП.

Заменить основную коробку без штрафа можно было досрочно – в случае схода пилота в гонке. Причем причина этого схода значения не имела. 

На практике у такой схемы была одна очень неприятная особенность: если в субботней тренировке или квалификации гонщик «прислонял» машину задней частью о барьер, это зачастую требовало замены коробки и приводило к потере пяти позиций на решетке. 

С этого сезона система изменилась: теперь, как и в случае с элементами силовой установки, у команды есть четыре КП на сезон, и использовать их можно в произвольном порядке без наказаний. При этом пятница более не является особым днем и на нее распространяются общие правила.

Штраф в пять позиций будет положен гонщику только при установке пятой и каждой последующей коробки. При этом учет корпусов идет отдельно, а внутренних компонентов – отдельно. 

В правилах есть весьма интересная оговорка: если по ходу одного Гран При на машину ставили три или более разных коробок передач, то третью и последующие уже нельзя использовать в дальнейшем. 

Также новый порядок предусматривает четыре «джокера» – это возможность поставить на машину дополнительные коробки, которые не входят в число разрешенных на сезон. Их разрешено использовать только в пятничных тренировках этапов. 

Это сделано, чтобы дать возможность проверить какие-то конструктивные решения на будущее – и также чуть снизить нагрузку на основные КП по ходу долгого чемпионата.

Примечательно, что уже в Бахрейне две команды использовали первого «джокера» – Red Bull для Серхио Переса и Alpine для Эстебана Окона. FIA отразила это в технических документах, которые касаются использования различных компонентов.

По ходу сезона команды вправе подвергать коробки передач ремонту, но только если «работы одобрены FIA, и о них сообщено всем остальным участникам».

На практике новый порядок означает, что квалификационная авария на городской трассе – в Джидде, Монако или Баку – больше не будет приводить в потере позиций на решетке. Команда сможет установить новую КП, а затем, если потребуется дополнительная коробка, выбрать для ее установки какой-то другой этап. 

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