Еще в начале ноября Ф1 представила календарь на следующий сезон. В него вошли 23 этапа – это абсолютный исторический рекорд. Поздно вечером в среду этот календарь был утвержден на заседании WMSC в неизменном виде. Таким образом, это все еще не финальная версия.

Чемпионат стартует 21 марта в Австралии и финиширует 5 декабря в Абу-Даби. Единственной новинкой в нем является городская гонка в Саудовской Джидде.

В осенней части сезона дважды пройдут строенные этапы – очевидно, после плотного расписания минувшего сезона подобную практику сочли вполне нормальной.

Из примечаний к утвержденному календарю следует, что с промоутерами Гран При Испании еще предстоит заключить новое соглашение, а трасса в Джидде должна выдержать омологацию FIA.

Однако самый интересный вопрос так и остался без ответа. Всемирный совет просто утвердил предложенный календарь, нисколько не добавив ясности, какая же гонка заменит отмененный Гран При Вьетнама.

По информации Motorsport.com, наилучший шансы имеют те трассы, которые появились в календаре-2020 в качестве оперативной замены. Причем между ними тоже нет полного равенства: вероятность апрельского этапа в Имоле, Портимане или Муджелло оценивается выше, чем в Стамбуле.

Гран При России на «Сочи Автодроме» пройдет в традиционную дату – финальный уик-энд сентября.

Календарь чемпионата Формулы 1 на 2021 год