Формула 1 утвердила календарь-2021. В нем по-прежнему одна неизвестная гонка
Всемирный совет FIA одобрил предложенный организаторами чемпионата список Гран При. Но какой этап заменит Вьетнам, все еще не ясно
Еще в начале ноября Ф1 представила календарь на следующий сезон. В него вошли 23 этапа – это абсолютный исторический рекорд. Поздно вечером в среду этот календарь был утвержден на заседании WMSC в неизменном виде. Таким образом, это все еще не финальная версия.
Чемпионат стартует 21 марта в Австралии и финиширует 5 декабря в Абу-Даби. Единственной новинкой в нем является городская гонка в Саудовской Джидде.
В осенней части сезона дважды пройдут строенные этапы – очевидно, после плотного расписания минувшего сезона подобную практику сочли вполне нормальной.
Из примечаний к утвержденному календарю следует, что с промоутерами Гран При Испании еще предстоит заключить новое соглашение, а трасса в Джидде должна выдержать омологацию FIA.
Однако самый интересный вопрос так и остался без ответа. Всемирный совет просто утвердил предложенный календарь, нисколько не добавив ясности, какая же гонка заменит отмененный Гран При Вьетнама.
По информации Motorsport.com, наилучший шансы имеют те трассы, которые появились в календаре-2020 в качестве оперативной замены. Причем между ними тоже нет полного равенства: вероятность апрельского этапа в Имоле, Портимане или Муджелло оценивается выше, чем в Стамбуле.
Гран При России на «Сочи Автодроме» пройдет в традиционную дату – финальный уик-энд сентября.
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Календарь чемпионата Формулы 1 на 2021 год
|Дата
|Страна
|Место/трасса
|1.
|21 марта
|Австралия
|Альберт-парк
|2.
|28 марта
|Бахрейн
|Сахир
|3.
|11 апреля
|Китай
|Шанхай
|4.
|25 апреля
|?
|?
|5.
|9 мая
|Испания
|Барселона
|6.
|23 мая
|Монако
|Монте-Карло
|7.
|6 июня
|Азербайджан
|Баку
|8.
|13 июня
|Канада
|Монреаль
|9.
|27 июня
|Франция
|Ле-Кастелле («Поль Рикар»)
|10.
|4 июля
|Австрия
|Шпильберг
|11.
|18 июля
|Великобритания
|Сильверстоун
|12.
|1 августа
|Венгрия
|Будапешт
|13.
|29 августа
|Бельгия
|Спа
|14.
|5 сентября
|Нидерланды
|Зандфорт
|15.
|12 сентября
|Италия
|Монца
|16.
|26 сентября
|Россия
|Сочи
|17.
|3 октября
|Сингапур
|«Марина-Бэй»
|18.
|10 октября
|Япония
|Сузука
|19.
|24 октября
|США
|Остин
|20.
|31 октября
|Мексика
|Мехико
|21.
|14 ноября
|Бразилия
|Сан-Паулу
|22.
|28 ноября
|Саудовская Аравия
|Джидда
|23.
|5 декабря
|ОАЭ
|Абу-Даби
Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Автор
|Чарльз Брэдли