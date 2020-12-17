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Формула 1 / Новость

Формула 1 утвердила календарь-2021. В нем по-прежнему одна неизвестная гонка

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Формула 1 утвердила календарь-2021. В нем по-прежнему одна неизвестная гонка
Автор:
, главный редактор (Global)

Всемирный совет FIA одобрил предложенный организаторами чемпионата список Гран При. Но какой этап заменит Вьетнам, все еще не ясно

Еще в начале ноября Ф1 представила календарь на следующий сезон. В него вошли 23 этапа – это абсолютный исторический рекорд. Поздно вечером в среду этот календарь был утвержден на заседании WMSC в неизменном виде. Таким образом, это все еще не финальная версия. 

Чемпионат стартует 21 марта в Австралии и финиширует 5 декабря в Абу-Даби. Единственной новинкой в нем является городская гонка в Саудовской Джидде. 

В осенней части сезона дважды пройдут строенные этапы – очевидно, после плотного расписания минувшего сезона подобную практику сочли вполне нормальной.

Из примечаний к утвержденному календарю следует, что с промоутерами Гран При Испании еще предстоит заключить новое соглашение, а трасса в Джидде должна выдержать омологацию FIA.

Однако самый интересный вопрос так и остался без ответа. Всемирный совет просто утвердил предложенный календарь, нисколько не добавив ясности, какая же гонка заменит отмененный Гран При Вьетнама. 

По информации Motorsport.com, наилучший шансы имеют те трассы, которые появились в календаре-2020 в качестве оперативной замены. Причем между ними тоже нет полного равенства: вероятность апрельского этапа в Имоле, Портимане или Муджелло оценивается выше, чем в Стамбуле. 

Гран При России на «Сочи Автодроме» пройдет в традиционную дату – финальный уик-энд сентября.

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Календарь чемпионата Формулы 1 на 2021 год

  Дата Страна Место/трасса
1. 21 марта Australia Австралия Альберт-парк
2. 28 марта Bahrain Бахрейн Сахир
3. 11 апреля China Китай Шанхай
4.  25 апреля ? ?
5. 9 мая Spain Испания Барселона
6.  23 мая Monaco Монако Монте-Карло
7. 6 июня Azerbaijan Азербайджан Баку
8. 13 июня Canada Канада Монреаль
9. 27 июня France Франция Ле-Кастелле («Поль Рикар»)
10. 4 июля Austria Австрия Шпильберг
11. 18 июля United Kingdom Великобритания Сильверстоун
12. 1 августа Hungary Венгрия Будапешт
13. 29 августа Belgium Бельгия Спа
14. 5 сентября Netherlands Нидерланды Зандфорт
15. 12 сентября Italy Италия Монца
16. 26 сентября Russian Federation Россия Сочи
17. 3 октября Singapore Сингапур «Марина-Бэй»
18. 10 октября Japan Япония Сузука
19. 24 октября United States США Остин
20. 31 октября  Mexico Мексика Мехико
21. 14 ноября Brazil Бразилия Сан-Паулу
22. 28 ноября Saudi Arabia Саудовская Аравия Джидда
23. 5 декабря United Arab Emirates ОАЭ Абу-Даби
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Об этой статье

Серия Формула 1
Автор Чарльз Брэдли

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