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Формула 1 утвердила этапы, где в 2023 году пройдут спринты

На заседании Комиссии Ф1 в Болонье представители команд и руководства чемпионата окончательно согласовали, на каких трассах пройдут субботние гонки

Александр Кабановский
Автор:
, Ответственный редактор
Формула 1 утвердила этапы, где в 2023 году пройдут спринты
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После того, как Формуле 1 удалось договориться с FIA о шести спринтерских гонках в новом сезоне – поначалу президент федерации Мохаммед Бин Сулайем требовал за это дополнительных денег, – начались переговоры о том, где именно они пройдут. 

К середине ноября стал известен предварительный список: субботние заезды предполагалось провести в Баку, Шпильберге, Спа, Лосаиле, Остине и Сан-Паулу. При этом больше всего вопросов было связано с Катаром, который вернется в календарь Ф1 после годичной паузы – его место надеялись получить организаторы гонки в Джидде. 

Но в итоге первоначальный список Гран При остался неизменным, его утвердила Комиссия Ф1 на своем заседании. Таким образом, впервые в истории чемпионата два спринтерских этапа пройдут подряд – это произойдет в октябре в Лосаиле и Остине.

«Мы увидели очень позитивный отклик на спринты по ходу двух первых сезонов, – цитирует пресс-служба главу Ф1 Стефано Доменикали. – Именно поэтому нам очень хотелось ради болельщиков увеличить их количество до шести, включая этап в американском Остине. 

Появление спринтов позволило сделать соревновательными все три дня уик-энда и повысить зрелищность, а также стало повысило ценность спорта для команд, вещателей, партнеров и организаторов этапов».

Теперь принятое решение должен еще ратифицировать всемирный совет FIA, но с этим проблем ждать не следует. 

Спринтерские гонки появились в Ф1 в 2021 года. В дебютном сезоне они прошли в Британии, Монце и Бразилии, а в 2022-м – в Имоле, Австрии и Бразилии. Стартовое поле спринта формируется по итогам квалификации, а итоги этого 100-километрового заезда позволяют расставить пилотов на решетке главной гонки. 

Календарь Формулы 1 на 2023 год (предварительно)

Этап Дата Гонка Трасса / место
1 3-5 марта Bahrain Гран При Бахрейна Сахир
2 17-19 марта Saudi Arabia Гран При Саудовской Аравии Джидда
3 31 марта – 2 апреля Australia Гран При Австралии Альберт-парк, Мельбурн
4 28-30 апреля Azerbaijan Гран При Азербайджана Баку
5 5-7 мая United States Гран При Майами Майами, США
6 19-21 мая Italy Гран При Эмилии-Романьи Имола, Италия
7 26-28 мая Monaco Гран При Монако Монте-Карло
8 2-4 июня Spain Гран При Испании «Каталунья», Барселона
9 16-18 июня Canada Гран При Канады Монреаль
10 30 июня – 2 июля Austria Гран При Австрии Шпильберг
11 7-9 июля United Kingdom Гран При Великобритании Сильверстоун
12 21-23 июля Hungary Гран При Венгрии «Хунгароринг», Будапешт
13 28-30 июля Belgium Гран При Бельгии «Спа-Франкоршам»
14 25-27 августа Netherlands Гран При Нидерландов Зандфорт
15 1-3 сентября Italy Гран При Италии Монца
16 15-17 сентября Singapore Гран При Сингапура «Марина-Бэй»
17 22-24 сентября Japan Гран При Японии Сузука
18 6-8 октября Qatar Гран При Катара Лосаил
19 20-22 октября United States Гран При США Остин
20 27-29 октября Mexico Гран При Мехико «Им. братьев Родригес», Мексика
21 3-5 ноября Brazil Гран При Сан-Паулу «Интерлагос», Бразилия
22 16-18 ноября United States Гран При Лас-Вегаса Лас-Вегас, США
23 24-26 ноября United Arab Emirates Гран При Абу-Даби «Яс-Марина», ОАЭ

Жирным выделены этапы, которые пройдут со спринтерскими гонками

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