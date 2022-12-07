Формула 1 утвердила этапы, где в 2023 году пройдут спринты

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После того, как Формуле 1 удалось договориться с FIA о шести спринтерских гонках в новом сезоне – поначалу президент федерации Мохаммед Бин Сулайем требовал за это дополнительных денег, – начались переговоры о том, где именно они пройдут.

К середине ноября стал известен предварительный список: субботние заезды предполагалось провести в Баку, Шпильберге, Спа, Лосаиле, Остине и Сан-Паулу. При этом больше всего вопросов было связано с Катаром, который вернется в календарь Ф1 после годичной паузы – его место надеялись получить организаторы гонки в Джидде.

Но в итоге первоначальный список Гран При остался неизменным, его утвердила Комиссия Ф1 на своем заседании. Таким образом, впервые в истории чемпионата два спринтерских этапа пройдут подряд – это произойдет в октябре в Лосаиле и Остине.

«Мы увидели очень позитивный отклик на спринты по ходу двух первых сезонов, – цитирует пресс-служба главу Ф1 Стефано Доменикали. – Именно поэтому нам очень хотелось ради болельщиков увеличить их количество до шести, включая этап в американском Остине.

Появление спринтов позволило сделать соревновательными все три дня уик-энда и повысить зрелищность, а также стало повысило ценность спорта для команд, вещателей, партнеров и организаторов этапов».

Теперь принятое решение должен еще ратифицировать всемирный совет FIA, но с этим проблем ждать не следует.

Спринтерские гонки появились в Ф1 в 2021 года. В дебютном сезоне они прошли в Британии, Монце и Бразилии, а в 2022-м – в Имоле, Австрии и Бразилии. Стартовое поле спринта формируется по итогам квалификации, а итоги этого 100-километрового заезда позволяют расставить пилотов на решетке главной гонки.

Календарь Формулы 1 на 2023 год (предварительно)

Этап Дата Гонка Трасса / место 1 3-5 марта Гран При Бахрейна Сахир 2 17-19 марта Гран При Саудовской Аравии Джидда 3 31 марта – 2 апреля Гран При Австралии Альберт-парк, Мельбурн 4 28-30 апреля Гран При Азербайджана Баку 5 5-7 мая Гран При Майами Майами, США 6 19-21 мая Гран При Эмилии-Романьи Имола, Италия 7 26-28 мая Гран При Монако Монте-Карло 8 2-4 июня Гран При Испании «Каталунья», Барселона 9 16-18 июня Гран При Канады Монреаль 10 30 июня – 2 июля Гран При Австрии Шпильберг 11 7-9 июля Гран При Великобритании Сильверстоун 12 21-23 июля Гран При Венгрии «Хунгароринг», Будапешт 13 28-30 июля Гран При Бельгии «Спа-Франкоршам» 14 25-27 августа Гран При Нидерландов Зандфорт 15 1-3 сентября Гран При Италии Монца 16 15-17 сентября Гран При Сингапура «Марина-Бэй» 17 22-24 сентября Гран При Японии Сузука 18 6-8 октября Гран При Катара Лосаил 19 20-22 октября Гран При США Остин 20 27-29 октября Гран При Мехико «Им. братьев Родригес», Мексика 21 3-5 ноября Гран При Сан-Паулу «Интерлагос», Бразилия 22 16-18 ноября Гран При Лас-Вегаса Лас-Вегас, США 23 24-26 ноября Гран При Абу-Даби «Яс-Марина», ОАЭ

Жирным выделены этапы, которые пройдут со спринтерскими гонками