Формула 1 утвердила этапы, где в 2023 году пройдут спринты
На заседании Комиссии Ф1 в Болонье представители команд и руководства чемпионата окончательно согласовали, на каких трассах пройдут субботние гонки
После того, как Формуле 1 удалось договориться с FIA о шести спринтерских гонках в новом сезоне – поначалу президент федерации Мохаммед Бин Сулайем требовал за это дополнительных денег, – начались переговоры о том, где именно они пройдут.
К середине ноября стал известен предварительный список: субботние заезды предполагалось провести в Баку, Шпильберге, Спа, Лосаиле, Остине и Сан-Паулу. При этом больше всего вопросов было связано с Катаром, который вернется в календарь Ф1 после годичной паузы – его место надеялись получить организаторы гонки в Джидде.
Но в итоге первоначальный список Гран При остался неизменным, его утвердила Комиссия Ф1 на своем заседании. Таким образом, впервые в истории чемпионата два спринтерских этапа пройдут подряд – это произойдет в октябре в Лосаиле и Остине.
«Мы увидели очень позитивный отклик на спринты по ходу двух первых сезонов, – цитирует пресс-служба главу Ф1 Стефано Доменикали. – Именно поэтому нам очень хотелось ради болельщиков увеличить их количество до шести, включая этап в американском Остине.
Появление спринтов позволило сделать соревновательными все три дня уик-энда и повысить зрелищность, а также стало повысило ценность спорта для команд, вещателей, партнеров и организаторов этапов».
Теперь принятое решение должен еще ратифицировать всемирный совет FIA, но с этим проблем ждать не следует.
Спринтерские гонки появились в Ф1 в 2021 года. В дебютном сезоне они прошли в Британии, Монце и Бразилии, а в 2022-м – в Имоле, Австрии и Бразилии. Стартовое поле спринта формируется по итогам квалификации, а итоги этого 100-километрового заезда позволяют расставить пилотов на решетке главной гонки.
Календарь Формулы 1 на 2023 год (предварительно)
|Этап
|Дата
|Гонка
|Трасса / место
|1
|3-5 марта
|Гран При Бахрейна
|Сахир
|2
|17-19 марта
|Гран При Саудовской Аравии
|Джидда
|3
|31 марта – 2 апреля
|Гран При Австралии
|Альберт-парк, Мельбурн
|4
|28-30 апреля
|Гран При Азербайджана
|Баку
|5
|5-7 мая
|Гран При Майами
|Майами, США
|6
|19-21 мая
|Гран При Эмилии-Романьи
|Имола, Италия
|7
|26-28 мая
|Гран При Монако
|Монте-Карло
|8
|2-4 июня
|Гран При Испании
|«Каталунья», Барселона
|9
|16-18 июня
|Гран При Канады
|Монреаль
|10
|30 июня – 2 июля
|Гран При Австрии
|Шпильберг
|11
|7-9 июля
|Гран При Великобритании
|Сильверстоун
|12
|21-23 июля
|Гран При Венгрии
|«Хунгароринг», Будапешт
|13
|28-30 июля
|Гран При Бельгии
|«Спа-Франкоршам»
|14
|25-27 августа
|Гран При Нидерландов
|Зандфорт
|15
|1-3 сентября
|Гран При Италии
|Монца
|16
|15-17 сентября
|Гран При Сингапура
|«Марина-Бэй»
|17
|22-24 сентября
|Гран При Японии
|Сузука
|18
|6-8 октября
|Гран При Катара
|Лосаил
|19
|20-22 октября
|Гран При США
|Остин
|20
|27-29 октября
|Гран При Мехико
|«Им. братьев Родригес», Мексика
|21
|3-5 ноября
|Гран При Сан-Паулу
|«Интерлагос», Бразилия
|22
|16-18 ноября
|Гран При Лас-Вегаса
|Лас-Вегас, США
|23
|24-26 ноября
|Гран При Абу-Даби
|«Яс-Марина», ОАЭ
Жирным выделены этапы, которые пройдут со спринтерскими гонками
Абитбуль станет главой команды Hyundai в WRC
Вольф объяснил, почему не возьмет Бинотто в Mercedes
Самое важное:
FIA собралась сократить зоны DRS в Ф1 с 2023 года
После анализа событий прошедшего чемпионата боссы спорта пришли к выводу, что обгонять стало слишком просто
Росберг раскритиковал Ferrari за увольнение Бинотто
По мнению немецкого экс-пилота, Скудерия навредила себе самой, так как найти нового достойную замену уходящему директору команды ей будет крайне непросто
Феттель рассказал, почему не станет спешить с возвращением в паддок
Немец признал, что рано или поздно обязательно вновь приедет на этап Ф1, но будет истытывать при этом странные чу
Формула Е дополнила календарь-2023 новой гонкой в Америке
Всемирный совет FIA по автоспорту утвердил окончательный список этапов нового сезона электроформулы