Формула 1 уточнила детали запрета на тесты аэродинамики 2026 года
Само решение было принято некоторое время назад, теперь его облекли в соответствующие пункты правил
О том, что команды Ф1 смогут приступить к работе над шасси по регламенту сезона-2026 только с 1 января 2025-го , было объявлено еще по итогам заседания Комиссии Ф1 перед стартом Гран При Абу-Даби.
Ограничения касаются вычислений с системах CFD и продувок в аэродинамической трубе. И хотя делали самого Технического регламента еще не известны во всех мелочах, у команд наверняка есть желание уже сейчас прощупать будущие детали.
Ради введения запрета пришлось скорректировать правила Ф1 на 2023 (уже после окончания чемпионата!) и 2024 годы.
Теперь там говорится: «Чтобы предотвратить раннее начало работ по регламенту-2026, с 1 декабря 2023 по 1 января 2025 продувки в трубе возможны только для моделей шасси, отвечающих требованиям 2023, 2024 и 2025 годов.
Испытания в аэродинамической трубе с использованием геометрии автомобиля, частично или полностью соответствующей и/или по существу взятой из проектов и/или опубликованных версий технических регламентов Формулы 1 2026 года или предложенных FIA геометрических форм и концепций кузова 2026 года запрещены – за исключением динамометрических тестов для элементов тормозной системы с минимальным током воздуха и при условии, что они не являются одновременной проверкой (или каким-либо образом не предоставляют случайных данных) эффективности или долговечности частей или систем, классифицируемых как кузовные детали».
Точно такие же слова относятся и к работам в инструментах CFD.
При этом командам по-прежнему можно вести с прицелом на будущее любые исследовательские работы, не подпадающие под ограничения на аэродинамику.
Фото: Марк Саттон / Motorsport Images
Механик AlphaTauri работает с шинами Pirelli в паддоке
Кроме того, из правил исключили возможность использовать распределение шин, которое отличается от традиционного на 11 комплектов, а число дней шинных тестов Pirelli выросло с 35 до 40 – одновременно требование о том, что они могут проходить только между первой гонкой сезона и 15 декабря, также убрали из регламента.
Остальные изменения носят косметический характер: время уведомления о старте с места сократили с двух минут до одной, пит-лейн будут открывать не за 50 минут до старта, а за 40 с одновременным сокращением предгоночных процедур.
При старте пилота с пит-лейна команде запретили работать с его машиной после того момента, когда со старта прогревочного круга прошло 90 секунд.
Наконец, после конфуза в Остине, где судьи FIA не стали проверять всю технику на предмет сточенной планки, в регламенте вместо «как минимум трех» машин для проверки появились «выбранные».
И последнее – из правил вычищены все правки, связанные с ограничениями на время эпидемии коронавируса.
Самое важное:
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