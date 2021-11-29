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Формула 1 Новости

Формула 1 упростит правила замены коробок передач

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, Редактор

Число трансмиссий на сезон останется прежним. Но их можно будет вольно менять одну на другую

Формула 1 упростит правила замены коробок передач

Команды Формулы 1 договорились об изменениях спортивных правил, касающихся замены коробок передач с 2022 года. Упрощенно говоря, эти правила сделали похожими на регламент смены компонентов силовых установок, пишет Auto Motor und Sport.

Сейчас командам разрешено использовать только четыре коробки за сезон. Но если коробка уже установлена на болид, она обязана отслужить шесть Гран При подряд. Исключение делается только для пятничных тренировок, в которых команды вправе использовать «не боевую» трансмиссию.

Новые правила сохраняют ограничение на четыре коробки в сезоне, но допускают установку пятой в случае, если за год будет больше 24 гонок.

Еще важнее то, что теперь команды смогут сами решать, на какую гонку какую коробку ставить. То есть если один агрегат прослужил четыре Гран При, а следующий – десять и на год четырех коробок команде хватило, то штрафов не будет. Иными словами, правило шести гонок подряд отменяется.

Также коробка передач отныне рассматривается правилами как два узла: собственно набор передач и механизм их переключения. Каждый из этих узлов может может меняться отдельно, но опять же на сезон их будет положено только по четыре штуки.

Наказание за замену элемента коробки передач не изменится: за это продолжат лишать пяти позиций на старте.

Единственной командой, которая выступает против новых правил, является Aston Martin. Она предлагает вообще снять всякие ограничения на число коробок по ходу сезона, мотивируя это тем, что в условиях ограничения бюджетов команда, которая станет менять трансмиссии чаще других, потратит на это больше всех денег и будет наказана необходимостью экономить на чем-то еще.

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