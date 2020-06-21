Формула 1 отказалась от выбора составов шин на 2020 год

Все изменения объединены стремлением сделать процесс проведения Гран При в условиях последствий пандемии проще и дешевле. Это потребовало корректив для отдельных процедур.

В частности, теперь все команды будут получать на уик-энд один и тот же набор сликов: 8 комплектов Soft, 4 Medium и 1 Hard. Глава Pirelli в Ф1 Марио Изола уже говорил о таких планах, теперь они закреплены в официальном решении, поддержанном командами.

Также скорректированы сроки объявлений о составах для предстоящих Гран При: это девять недель для европейских гонок и 15 для выездных. Прежде срок в каждом случае был на неделю меньше, а изменения обусловлены тем, что работа над календарем еще далека от завершения.

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Кроме того, стартовая процедура сокращена с 30 минут до 20 – так как гостей и посторонних на решетке теперь не будет, – а колеса должны быть установлены на машины за пять минут до начала прогревочного круга, а не за три. Это необходимо, поскольку после пятиминутного сигнала часть механиков по новой процедуре должна покинуть решетку, что может осложнить установку колес.

Наконец, изменены параметры комендантского часа. В четверг и пятницу сотрудники команд могут провести в боксах дополнительный час, из-за чего общая продолжительность времени, когда нельзя присутствовать на трассе, сократилась с девяти часов до восьми.