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Формула 1 / Новость

Формула 1 укоротила пятничные тренировки

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Формула 1 укоротила пятничные тренировки
Автор:
, Ответственный редактор

По решению организаторов чемпионата в новом сезоне обе сессии в первый день уик-энда продлятся по одному часу

Боссы Ф1 из Liberty Media не скрывают желания расширить календарь как минимум до 25 Гран При. В предстоящем сезоне количество гонок – если, конечно, не помешает пандемия – должно достичь рекордной отметки 23. 

При этом рост числа этапов вызывает негативную реакцию в паддоке, так как сотрудникам команд приходится приезжать на трассу в среду и оставаться там до понедельника. 

В 2020-м в качестве эксперимента Гран При Эмилии-Романьи в Имоле провели в двухдневном формате, отказавшись от выезда машин на трассу в пятницу. Этот опыт стал первым шагом на пути снижения нагрузки на участников чемпионата. 

Как сообщает сетевое издание GP Blog, следующим шагом оказалось новое изменение формата уик-энда, которое вступит в силу уже с 2021 года и будет использоваться на всех этапах. Пятничные заезды останутся, но теперь вместо двух полуторачасовых сессий у команд и пилотов останется всего две тренировки по 60 минут каждая. 

Субботняя сессия останется часовой, как и прежде. 

Это значит, что с четырех часов общее время предварительных заездов на каждом Гран При сократится до трех.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Автор Александр Кабановский

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