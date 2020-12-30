Формула 1 укоротила пятничные тренировки

Боссы Ф1 из Liberty Media не скрывают желания расширить календарь как минимум до 25 Гран При. В предстоящем сезоне количество гонок – если, конечно, не помешает пандемия – должно достичь рекордной отметки 23.

При этом рост числа этапов вызывает негативную реакцию в паддоке, так как сотрудникам команд приходится приезжать на трассу в среду и оставаться там до понедельника.

В 2020-м в качестве эксперимента Гран При Эмилии-Романьи в Имоле провели в двухдневном формате, отказавшись от выезда машин на трассу в пятницу. Этот опыт стал первым шагом на пути снижения нагрузки на участников чемпионата.

Как сообщает сетевое издание GP Blog, следующим шагом оказалось новое изменение формата уик-энда, которое вступит в силу уже с 2021 года и будет использоваться на всех этапах. Пятничные заезды останутся, но теперь вместо двух полуторачасовых сессий у команд и пилотов останется всего две тренировки по 60 минут каждая.

Субботняя сессия останется часовой, как и прежде.

Это значит, что с четырех часов общее время предварительных заездов на каждом Гран При сократится до трех.