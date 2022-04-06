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Формула 1 / Гран При Австралии Новость

Формула 1 спасла свои грузы от опоздания в Мельбурн

Имущество команд пришлось перегружать с корабля на самолеты, но Гран При Австралии теперь вне опасности

Джонатан Нобл
Автор:
, редактор Ф1 (Global)
Формула 1 спасла свои грузы от опоздания в Мельбурн
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Глобальное замедление транспортных перевозок едва не привело к срыву третьего этапа Ф1 – грузовой корабль, который обычно преодолевал путь из Европы в Австралию за 42 дня, на этот раз задержался на неделю с лишним и никак не успевал в Мельбурн до начала третьего этапа чемпионата. 

Чтобы выправить ситуацию, официальным логистическим партнерам Ф1 из компании DHL пришлось идти на беспрецедентные меры. Вице-президент DHL по вопросам гонок Пол Фоулер принял решение остановить корабль в Сингапуре – и лично отправился туда, чтобы управлять ситуацией.

Чтобы не допустить срыва Гран При, решено было перегрузить имущество команд на самолеты и доставить в Альберт-парк по воздуху. Для этого из Лос-Анжелеса и Вьетнама пришлось перегнать три «Боинга» моделей 777 и 767-300.

Это позволило доставить груз в Австралию к утру понедельника, что гарантировало проведение этапа в соответствии с расписанием. 

В последнее время транспортные задержки серьезно мешают гоночным соревнованиям: команда Haas опоздала на тесты Ф1, а этап MotoGP в Аргентине пришлось начинать в субботу вместо пятницы.  

Пол Фоулер из DHL рассказал: «Стоимость перевозок растет в астрономическом темпе. Еще недавно тариф на перевозку контейнера из Европы в Азию или обратно составлял 900 долларов. Сейчас это уже 20 тысяч». 

Он добавил: «Каждая команда [Ф1] использует пять разных комплектов оборудования. Сейчас из-за расширения календаря их количество выросло до шести. Это все то, что вы видите в боксах, на командных мостиках, а также оборудование для пит-стопов и кое-какая мебель. Все это перевозится по морю».

Гран При Австралии пройдет в Мельбурне впервые с 2019 года.

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