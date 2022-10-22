Формула 1 создаст женскую гоночную серию
Это будут гонки поддержки, в которых примут участие молодые спортсменки
По данным источников Motorsport.com, уже в 2023 году у Формулы 1 появятся новые гонки поддержки, в которых смогут принимать участие исключительно девушки. Этапы будут проходить в те же дни и на тех же трассах, что и Гран При Формулы 1.
В отличие от гонок W-Series, в новом чемпионате смогут принимать участие исключительно молодые спортсменки, которым будет около 16 лет. Предполагается, что они станут сражаться на болидах регламента Формулы 4 с теми же командами, которые сейчас выступают в Формуле 3 и Формуле 2. Победительницы получат прямую возможность продолжить карьеру уже в Формуле 3. Предполагается, что на старт выйдут 12-15 участниц.
Напомним, что W-Series проводится на болидах класса Формула 3, но с менее мощными моторами. Кроме того, в этой серии нет возрастных ограничений, так что там продолжат выступать более взрослые спортсменки. Судьба данного чемпионата в целом остается под вопросом, так как в этом году он завершился досрочно из-за нехватки финансирования.
Организацией нового чемпионата займется та же команда, которая сейчас управляет Формулой 3 и Формулой 2.
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