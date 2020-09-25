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Формула 1 / Гран При России / Новость

Формула 1 сообщила в Сочи о семи случаях коронавируса

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Формула 1 сообщила в Сочи о семи случаях коронавируса
Автор:
, Ответственный редактор

Стандартный еженедельный отчет по ходу уик-энда Гран При России оказался рекордным по числу положительных тестов

Каждую пятницу FIA и Формула 1 публикуют данные о результатах антивирусных проверок. Очередной такой отчет, датированный 25 сентября, принес максимальное число выявленных случаев COVID-19 с момента июльского старта чемпионата.

«За период с 18 по 24 сентября было проведено в общей сложности 3256 тестов для гонщиков, сотрудников команд и персонала. У семи человек результат теста оказался положительным», – гласит заявление.

Это значит, что коронавирус нашли либо непосредственно на «Сочи Автодроме», где регулярно проходят проверки, либо по пути туда. 

Как и в предыдущих случаях, имена и иные подробности о заболевших не раскрываются, но эти люди помещаются на самоизоляцию, а среди контактировавших с ними проводятся дополнительные анализы.

«Данные приводятся в целях честности и прозрачности, никакая дополнительная информация о командах или именах людей раскрыта не будет», – пояснила пресс-служба Ф1.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При России
Автор Александр Кабановский

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