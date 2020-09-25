Формула 1 сообщила в Сочи о семи случаях коронавируса
Стандартный еженедельный отчет по ходу уик-энда Гран При России оказался рекордным по числу положительных тестов
Каждую пятницу FIA и Формула 1 публикуют данные о результатах антивирусных проверок. Очередной такой отчет, датированный 25 сентября, принес максимальное число выявленных случаев COVID-19 с момента июльского старта чемпионата.
«За период с 18 по 24 сентября было проведено в общей сложности 3256 тестов для гонщиков, сотрудников команд и персонала. У семи человек результат теста оказался положительным», – гласит заявление.
Это значит, что коронавирус нашли либо непосредственно на «Сочи Автодроме», где регулярно проходят проверки, либо по пути туда.
Как и в предыдущих случаях, имена и иные подробности о заболевших не раскрываются, но эти люди помещаются на самоизоляцию, а среди контактировавших с ними проводятся дополнительные анализы.
«Данные приводятся в целях честности и прозрачности, никакая дополнительная информация о командах или именах людей раскрыта не будет», – пояснила пресс-служба Ф1.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При России
|Автор
|Александр Кабановский