Формула 1 сообщила в Сочи о семи случаях коронавируса

Каждую пятницу FIA и Формула 1 публикуют данные о результатах антивирусных проверок. Очередной такой отчет, датированный 25 сентября, принес максимальное число выявленных случаев COVID-19 с момента июльского старта чемпионата.

«За период с 18 по 24 сентября было проведено в общей сложности 3256 тестов для гонщиков, сотрудников команд и персонала. У семи человек результат теста оказался положительным», – гласит заявление.

Это значит, что коронавирус нашли либо непосредственно на «Сочи Автодроме», где регулярно проходят проверки, либо по пути туда.

Как и в предыдущих случаях, имена и иные подробности о заболевших не раскрываются, но эти люди помещаются на самоизоляцию, а среди контактировавших с ними проводятся дополнительные анализы.

«Данные приводятся в целях честности и прозрачности, никакая дополнительная информация о командах или именах людей раскрыта не будет», – пояснила пресс-служба Ф1.