Формула 1 согласилась перенести Гран При Монако
В княжестве Монако запретили публичные мероприятия из-за коронавируса. Это ставит под угрозу майский этап Формулы 1. Руководство чемпионата выразило готовность передвинуть Гран При на более позднее время
Все некритичные массовые события в Монако поставили под запрет. Такое решение приняло правительство страны. Распоряжение властей княжества позволило продолжать работу продуктовым магазинам, аптекам, банкам, церквям и заправкам, но предписало закрыть все остальные места скопления людей. Причиной послужила эпидемия коронавируса: на момент написания заметки в Монако выявлены три случая заболевания.
Запрет на публичные мероприятия может затронуть и Гран При Формулы 1, который должен пройти в Монако в конце мая. Как выяснила газета The Daily Mail, руководство Формулы 1 начало готовиться к такому сценарию.
Промоутеры чемпионата мира из Liberty Media твердо решили провести гонку в Монте-Карло в 2020 году, даже если для этого этап придется перенести, сказано в публикации. Администрация Формулы 1 уже обратилась к организатором Гран При Монако с предложением сдвинуть заезд, утверждает The Daily Mail.
В этом сезоне в Формуле 1 отменили четыре этапа: это заезды в Австралии, Бахрейне, Вьетнаме и Китае. Под угрозой также находятся гонки в Нидерландах, Испании и Азербайджане. В таких условиях Гран При Монако мог бы стать первым этапом 2020 года. Если заезд в Монте-Карло не состоится, то сезон Формулы 1 сможет начаться в Канаде 14 июня.
Читайте также:
Об этой статье
|Серия
|Формула 1 , Формула 2 , Формула 3
|Этап
|Гран При Монако Билеты
|Местонахождение
|Монте-Карло, городская трасса
|Автор
|Антон Погорельский
Формула 1 согласилась перенести Гран При Монако
База данных
Самое читаемое
Расписание
- Формула 1
- WEC
- MotoGP
Партнер проекта
|
30 апр. - 3 маяБилеты
|
7 мая - 10 маяБилеты
|
21 мая - 24 маяБилеты
|
4 июн. - 7 июн.Билеты
|
11 июн. - 14 июн.Билеты
|
25 июн. - 28 июн.Билеты