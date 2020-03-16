Формула 1 согласилась перенести Гран При Монако

Все некритичные массовые события в Монако поставили под запрет. Такое решение приняло правительство страны. Распоряжение властей княжества позволило продолжать работу продуктовым магазинам, аптекам, банкам, церквям и заправкам, но предписало закрыть все остальные места скопления людей. Причиной послужила эпидемия коронавируса: на момент написания заметки в Монако выявлены три случая заболевания.

Запрет на публичные мероприятия может затронуть и Гран При Формулы 1, который должен пройти в Монако в конце мая. Как выяснила газета The Daily Mail, руководство Формулы 1 начало готовиться к такому сценарию.

Промоутеры чемпионата мира из Liberty Media твердо решили провести гонку в Монте-Карло в 2020 году, даже если для этого этап придется перенести, сказано в публикации. Администрация Формулы 1 уже обратилась к организатором Гран При Монако с предложением сдвинуть заезд, утверждает The Daily Mail.

В этом сезоне в Формуле 1 отменили четыре этапа: это заезды в Австралии, Бахрейне, Вьетнаме и Китае. Под угрозой также находятся гонки в Нидерландах, Испании и Азербайджане. В таких условиях Гран При Монако мог бы стать первым этапом 2020 года. Если заезд в Монте-Карло не состоится, то сезон Формулы 1 сможет начаться в Канаде 14 июня.