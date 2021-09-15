Формула 1 собралась ввести новый чемпионский титул

В этом году в Формуле 1 дебютировали спринтерские заезды. Сейчас они проходят по субботам и официально являются квалификационными, так как по их результатам формируется стартовая решетка основной гонки.

Кроме того, первые три пилота по итогам спринта получают дополнительные очки. Однако в следующем сезоне спринты могут получить новый статус. Руководитель Ф1 Стефано Доменикали рассказал, что по сумме всех результатов спринтов может вручаться отдельный титул, а еще одна дополнительная награда будет ждать пилота, если он победит и в спринтерском, и в основном зачетах.

«Мы подумываем о нескольких вещах, – рассказал Доменикали. – Например, о введении Большого шлема, такой дополнительный титул, как в теннисе. Его получил бы тот, кто выиграл бы и спринтерский титул, и чемпионат».

Ранее Доменикали уже рассказывал, что в 2022 году спринты пройдут как минимум на семи этапах вместо нынешних трех. По данным Motorsport.com, их также лишат квалификационного статуса, а число выдаваемых по итогам очков существенно возрастет.