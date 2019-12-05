Формула 1 смягчила наказание за пропуск взвешивания

Пьер Гасли в Баку и Серхио Перес в Остине допустили одно и то же нарушение – не заехали на весы FIA по ходу пятничных тренировок. Обоим в итоге пришлось стартовать в гонке с пит-лейна.

Уже тогда многие указывали на несоразмерность наказания. Комментируя ситуацию с Гасли, глава Red Bull Racing Кристиан Хорнер говорил: «Если бы его машина оказалась на 50 кг легче нормы, штраф был бы меньше, чем за то, что он не заметил горящую лампочку [сигнализирующую о необходимости заехать на взвешивание].

Этот пункт правил – рудимент с тех времен, когда по пятницам еще проходили квалификации, а если их отменяли, то в зачет шли результаты тренировки. Сейчас такие меры выглядят просто драконовскими».

В правилах говорится, что пропуск взвешивания в пятницу (если после этого механики начали работать с машиной) автоматически приводит к старту гонки с пит-лейна.

Решением Всемирного совета норма была изменена, и с 2020 года у судей Гран При будет возможность назначить пилоту другой штраф.

Новая редакция гласит, что пилот должен быть вызван к судьям для разбирательства, по итогам которого будет принято решение о том, какое наказание он понесет.