Формула 1 смягчила наказание за пропуск взвешивания
После двух прецедентов по ходу минувшего сезона было принято решение скорректировать нормы регламента с 2020 года.
Пьер Гасли в Баку и Серхио Перес в Остине допустили одно и то же нарушение – не заехали на весы FIA по ходу пятничных тренировок. Обоим в итоге пришлось стартовать в гонке с пит-лейна.
Уже тогда многие указывали на несоразмерность наказания. Комментируя ситуацию с Гасли, глава Red Bull Racing Кристиан Хорнер говорил: «Если бы его машина оказалась на 50 кг легче нормы, штраф был бы меньше, чем за то, что он не заметил горящую лампочку [сигнализирующую о необходимости заехать на взвешивание].
Этот пункт правил – рудимент с тех времен, когда по пятницам еще проходили квалификации, а если их отменяли, то в зачет шли результаты тренировки. Сейчас такие меры выглядят просто драконовскими».
В правилах говорится, что пропуск взвешивания в пятницу (если после этого механики начали работать с машиной) автоматически приводит к старту гонки с пит-лейна.
Решением Всемирного совета норма была изменена, и с 2020 года у судей Гран При будет возможность назначить пилоту другой штраф.
Новая редакция гласит, что пилот должен быть вызван к судьям для разбирательства, по итогам которого будет принято решение о том, какое наказание он понесет.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Автор
|Джонатан Нобл
Формула 1 смягчила наказание за пропуск взвешивания
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