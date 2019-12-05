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Формула 1 / Новость

Формула 1 смягчила наказание за пропуск взвешивания

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Формула 1 смягчила наказание за пропуск взвешивания
Автор:
, редактор Ф1 (Global)
5 дек. 2019 г., 12:24

После двух прецедентов по ходу минувшего сезона было принято решение скорректировать нормы регламента с 2020 года.

Пьер Гасли в Баку и Серхио Перес в Остине допустили одно и то же нарушение – не заехали на весы FIA по ходу пятничных тренировок. Обоим в итоге пришлось стартовать в гонке с пит-лейна. 

Уже тогда многие указывали на несоразмерность наказания. Комментируя ситуацию с Гасли, глава Red Bull Racing Кристиан Хорнер говорил: «Если бы его машина оказалась на 50 кг легче нормы, штраф был бы меньше, чем за то, что он не заметил горящую лампочку [сигнализирующую о необходимости заехать на взвешивание]. 

Этот пункт правил – рудимент с тех времен, когда по пятницам еще проходили квалификации, а если их отменяли, то в зачет шли результаты тренировки. Сейчас такие меры выглядят просто драконовскими». 

В правилах говорится, что пропуск взвешивания в пятницу (если после этого механики начали работать с машиной) автоматически приводит к старту гонки с пит-лейна. 

Решением Всемирного совета норма была изменена, и с 2020 года у судей Гран При будет возможность назначить пилоту другой штраф. 

Новая редакция гласит, что пилот должен быть вызван к судьям для разбирательства, по итогам которого будет принято решение о том, какое наказание он понесет.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Автор Джонатан Нобл

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