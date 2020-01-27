Формула 1 скорбит по Коби Брайанту. Великий баскетболист разбился на вертолете

26 января в Калифорнии погиб один из самых прославленных баскетболистов в истории – Коби Брайант. Бывшая звезда НБА разбился при крушении вертолета, вместе с ним погибли еще восемь человек, среди которых 13-летняя дочь Брайанта Джианна.

Катастрофа вызвала огромный отклик, соболезнования семье Брайанта выразили президент США Дональд Трамп, бывшие президенты Барак Обама и Билл Клинтон, участники церемонии вручения «Грэмми», телешоу «Улица Сезам» и множество представителей спорта. На трагедию отреагировал чемпион Формулы 1 Льюис Хэмилтон.

«Мне грустно слышать, что один из великих нас покинул. Коби Брайант был одним из величайших спортсменов, и вдохновлял очень многих, включая меня. Я сочувствую его семье и людям со всего мира, для которых он был кумиром. Пусть он и его дочь покоятся с миром», – написал Хэмилтон в твиттере.

К соболезнованиям в твиттере присоединился Карлос Сайнс. «Нас покинула великая легенда», – написал испанец.

Среди выразивших соболезнования оказались напарник Сайнса Ландо Норрис и их команда McLaren.

Также высказался чемпион 2009 года Дженсон Баттон: «Покойся с миром, Коби. Это один из лучших атлетов, что когда-либо жили. Мое сердце с его семьей и всеми пострадавшими в этой ужасной катастрофе».