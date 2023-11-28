Формула 1 сделала обязательным дополнительное охлаждение кокпитов

После Гран При Катара, где пилотам Ф1 едва хватило физических сил на преодоление воскресной дистанции в условия сильной жары, в руководстве спорта начали поиск решения на будущее.

На недавнем заседании Комиссии Ф1 были озвучены изменения в правилах 2024 года. Среди прочего туда вошли рекомендации по дополнительному охлаждению кокпита.

Чуть позже стали известны подробности этой идеи. В случае, если условия в силу сочетания жары, влажности и конфигурации трассы будут признаны экстремальными, команды будут обязаны дополнительно защитить своих гонщиков, чтобы исключить новые обращения к медикам после финиша.

В таком случае минимальный вес машин будет увеличен, а прибавка будет использована для установки дополнительных воздухозаборников, позволяющих направить потоки в кокпит. Скорее всего, устанавливать их будут в нижней части шасси.

Директор формульных гонок FIA Николас Томасис объяснил: «Машины станут чуть тяжелее, разница составит около 2 кг. Мера будет обязательной и направленной на охлаждение пилота. Это также позволит задействовать специальные охлаждающие жилеты».

Разумеется, в командах Ф1 почти наверняка захотят использовать новые правила, чтобы получить конкурентное преимущество – как это бывает в подавляющем большинстве случаев.

Томбасис заверил, что в этот раз подобные хитрости не сработают: «Нам еще нужно подумать над деталями формулировок, но мы хотим совершенно ясно дать понять, что это не даст никому несправедливого преимущества.

Задача в дополнительном охлаждении, использование обязательно.

Так что можно положить какой-то балласт под сиденье [снизив количество подаваемого в кокпит воздуха], но так поступит только идиот. Мы уже видели в Катаре, как сложно было гонщикам ближе к финишу и как часто они ошибались. Тут явно никто не будет жертвовать главным».

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Фото: Red Bull Content Pool Макс Ферстаппен, Red Bull Racing, после финиша в Катаре

Какими будут воздухозаборники?

Изначально возможность введения дополнительных каналов охлаждения планировали прописать в правилах сразу после Катара. Но для корректировки правил текущего сезона необходима единодушная поддержка команд, которой добиться не удалось.

Томбасис рассказал, как физически будут выглядеть эти детали.

«Не воображайте себе, что речь идет о каких-то шноркелях, – сказал он. – Речь идет об обычной прорези, которую проще всего сделать под машиной. Прежде от таких отказывались из-за опасений, что такую штуку можно задействовать для влияния на потоки и получения непрямого преимущества.

Сразу начались разные, зачастую параноидальные предположения, как можно использовать такие решения.

Но в действительности это просто канал для воздуха в определенной области, у которого есть предельные размеры».