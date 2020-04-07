Формула 1 решила внедрить систему жетонов для шасси

На онлайн-встрече руководителей команд Формулы 1 с боссами чемпионата мира и президентом FIA Жаном Тодтом большую поддержку получило предложение ввести систему жетонов. Она подразумевает, что все команды получат равное число жетонов, и будут использовать их для доработки тех деталей, которые выберут сами.

Таким образом, каждая команда сможет поработать над той частью болида, над которой захочет, и принимать общего решения не придется.

Система жетонов уже использовалась для моторов, когда в Формуле 1 появились гибридные силовые установки. С ее помощью чемпионат лимитировал доработку двигателей. Эту систему отменили в 2017 году.

Ограничения в разработке болидов направлены на сокращение расходов команд в связи с тяжелым финансовым положением из-за эпидемии коронавируса.