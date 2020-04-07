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Формула 1 / Новость

Формула 1 решила внедрить систему жетонов для шасси

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Формула 1 решила внедрить систему жетонов для шасси
Автор:
, редактор
Соавтор: Адам Купер
7 апр. 2020 г., 15:10

Доработку машин ограничат, но каждая команда сама решит, над чем именно работать

На онлайн-встрече руководителей команд Формулы 1 с боссами чемпионата мира и президентом FIA Жаном Тодтом большую поддержку получило предложение ввести систему жетонов. Она подразумевает, что все команды получат равное число жетонов, и будут использовать их для доработки тех деталей, которые выберут сами.

Таким образом, каждая команда сможет поработать над той частью болида, над которой захочет, и принимать общего решения не придется.

Система жетонов уже использовалась для моторов, когда в Формуле 1 появились гибридные силовые установки. С ее помощью чемпионат лимитировал доработку двигателей. Эту систему отменили в 2017 году. 

Ограничения в разработке болидов направлены на сокращение расходов команд в связи с тяжелым финансовым положением из-за эпидемии коронавируса.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Автор Иван Матушкин

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