Формула 1 решила внедрить систему жетонов для шасси
Доработку машин ограничат, но каждая команда сама решит, над чем именно работать
На онлайн-встрече руководителей команд Формулы 1 с боссами чемпионата мира и президентом FIA Жаном Тодтом большую поддержку получило предложение ввести систему жетонов. Она подразумевает, что все команды получат равное число жетонов, и будут использовать их для доработки тех деталей, которые выберут сами.
Таким образом, каждая команда сможет поработать над той частью болида, над которой захочет, и принимать общего решения не придется.
Система жетонов уже использовалась для моторов, когда в Формуле 1 появились гибридные силовые установки. С ее помощью чемпионат лимитировал доработку двигателей. Эту систему отменили в 2017 году.
Ограничения в разработке болидов направлены на сокращение расходов команд в связи с тяжелым финансовым положением из-за эпидемии коронавируса.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Автор
|Иван Матушкин
Формула 1 решила внедрить систему жетонов для шасси
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