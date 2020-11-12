Формула 1 решила сохранить гибридные моторы после 2025 года

В официальном заявлении, опубликованном в четверг, Формула 1 подтвердила приверженность природоохранным технологиям и стремление снижать вредные выбросы. Там же сказано о том, какими станут новые моторы, переход на которые запланирован через пять с небольшим лет.

На оставшиеся до этого времени сезоны команды договорились ради сокращения расходов оставить существующие моторы V6, серьезно ограничив их доработки.

Однако после решения Honda уйти из Ф1 начались разговоры о возможности радикальной смены концепции в 2026 году ради привлечения новых производителей. Звучали идеи водородного двигателя или электромотора вовсе без сжигания бензина.

Но опубликованный документ гласит, что коренных изменений не будет. Специальная рабочая группа сделает ставку на «зеленые» технологии и эффективное использование топлива, а также на связь спорта с серийным производством.

«Важно, чтобы самая зримая часть нашего спорта оставалась экологичной, а реальный мир получал бы от нее выгоду, – сказано в документе. – Сейчас более 1 миллиарда из общего числа в 1,1 млрд транспортных средств, используемых в мире, имеют двигатели внутреннего сгорания. Потому у нас есть потенциал, чтобы возглавить технологический прогресс и снизить глобальные выбросы углерода от автомобилей.

Мы также уверены, что в вопросе технологий двигателей не существует единственно возможного решения на будущее. Однако гибридные силовые установки с высокой топливной эффективностью станут важным шагом для спорта и всей автомобильной индустрии».

По поводу группы, которая будет формулировать новый регламент, там же сказано: «В нее войдут специалисты компаний-производителей и поставщиков топлива, а также авторитетные независимые эксперты».

Также Формула 1 пообещала начать с себя и сделать более экологичной инфраструктуру, занятую в трансляциях Гран При, а также значительно сократить в ближайшее время количество одноразовой пластиковой посуды и пищевых отходов из паддока.