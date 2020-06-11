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Формула 1 / Гран При Бахрейна / Новость

Формула 1 решила провести гонку на «почти овале»

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Формула 1 решила провести гонку на «почти овале»
Автор:
11 июн. 2020 г., 18:12

Росс Браун анонсировал план устроить второй Гран При Бахрейна на альтернативной версии трассы

В 2020 году в Формуле 1 смогут пройти два этапа в Бахрейне. Ближневосточное королевство рассчитывает принять у себя Гран При 29 ноября и 6 декабря. Как выяснилось, Ф1 хочет провести одну из этих гонок на овале.

Так спортивный директор чемпионата Росс Браун назвал внешнюю версию автодрома «Сахир» с малым количеством поворотов. Этот вариант трассы нельзя считать полноценным овалом, однако среди всех автодромов Формулы 1 именно такая версия бахрейнской трассы больше всего напоминает классические спидвеи. На ней есть несколько высокоскоростных поворотов, некоторые из которых можно пройти без сброса газа.

«Одна из привлекательных характеристик Бахрейна – то, что у автодрома есть множество конфигураций, – заявил Браун в интервью официальному сайту Формулы 1. – Так что мы можем туда приехать и устроить две гонки на разных версиях трассы. Каждый вариант сертифицирован FIA, так что проблем не будет.

Там есть почти овал. Гонка по такой версии будет увлекательной.

Разные конфигурации потребуют разных настроек, так что командам придется повозиться с адаптацией к незнакомому варианту трассы».

Помимо двух этапов в Бахрейне Формула 1 изучает возможность расширить календарь-2020 за счет дополнительных гонок в Европе. «Существует несколько отличных европейских трасс, которые могли бы стать ареной еще одного или двух Гран При, – подтвердил Росс Браун. – Но мы пока не будем ничего объявлять, так как переговоры продолжаются.

А еще мы рассчитываем, что хотя бы несколько гонок во второй половине сезона смогут пройти со зрителями, так что организаторы Гран При смогут заработать на продаже билетов».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Бахрейна
Местонахождение Сахир
Автор Адам Купер

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