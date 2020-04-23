Формула 1 решила изолировать команды друг от друга на старте сезона

В Формуле 1 продолжают обсуждать меры, которые поспособствовали бы безопасному началу сезона. Сейчас основным вариантом считается начало чемпионата в июле на трассах с пустыми трибунами.

По данным RaceFans, руководство чемпионата решило не только закрыть автодром ото всех, кроме работников, но и изолировать команды друг от друга. Возможность расположить их как можно дальше и не допустить контактов сотрудников предоставляют современные паддоки на «Ред Булл Ринге» и в Сильверстоуне. Именно на этих трассах планируют начать сезон. Существует возможность, что эти автодромы примут по несколько гонок.

Первый Гран При 2020 года в Австралии отменили всего за несколько часов до старта тренировок. В Мельбурне коронавирус обнаружили у одного из сотрудников McLaren. Этап решили не проводить во избежание распространения инфекции по паддоку.