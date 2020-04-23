Формула 1
Формула 1
R
Формула 1
Гран При Франции
Билеты
25 июн.
-
28 июн.
Следующее событие через
62 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Австрии
Билеты
02 июл.
-
05 июл.
Следующее событие через
69 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Великобритании
Билеты
16 июл.
-
19 июл.
Следующее событие через
83 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Венгрии
Билеты
30 июл.
-
02 авг.
Следующее событие через
97 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бельгии
Билеты
27 авг.
-
30 авг.
Следующее событие через
125 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Италии
Билеты
03 сент.
-
06 сент.
Следующее событие через
132 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Сингапура
Билеты
17 сент.
-
20 сент.
Следующее событие через
146 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При России
Билеты
24 сент.
-
27 сент.
Следующее событие через
153 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Японии
Билеты
08 окт.
-
11 окт.
Следующее событие через
167 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При США
Билеты
22 окт.
-
25 окт.
Следующее событие через
181 день
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Мексики
Билеты
29 окт.
-
01 нояб.
Следующее событие через
188 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бразилии
Билеты
12 нояб.
-
15 нояб.
Следующее событие через
202 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Абу-Даби
Билеты
26 нояб.
-
29 нояб.
Следующее событие через
216 дней
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Коронавирус и гонки
Топик

Коронавирус и гонки

Главная
Предыдущая
Формула 1 / Новость

Формула 1 решила изолировать команды друг от друга на старте сезона

Поделились
Комментарии
Формула 1 решила изолировать команды друг от друга на старте сезона
Автор:
, редактор
23 апр. 2020 г., 08:25

Сотрудникам разных коллективов запретят контактировать между собой

В Формуле 1 продолжают обсуждать меры, которые поспособствовали бы безопасному началу сезона. Сейчас основным вариантом считается начало чемпионата в июле на трассах с пустыми трибунами. 

По данным RaceFans, руководство чемпионата решило не только закрыть автодром ото всех, кроме работников, но и изолировать команды друг от друга. Возможность расположить их как можно дальше и не допустить контактов сотрудников предоставляют современные паддоки на «Ред Булл Ринге» и в Сильверстоуне. Именно на этих трассах планируют начать сезон. Существует возможность, что эти автодромы примут по несколько гонок. 

Первый Гран При 2020 года в Австралии отменили всего за несколько часов до старта тренировок. В Мельбурне коронавирус обнаружили у одного из сотрудников McLaren. Этап решили не проводить во избежание распространения инфекции по паддоку.

Читайте также:

Следующая новость
Ferrari уйдет из Формулы 1, если бюджеты сократят. Так пригрозил Бинотто

Предыдущая новость

Ferrari уйдет из Формулы 1, если бюджеты сократят. Так пригрозил Бинотто
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1
Автор Иван Матушкин

База данных

Гран При Франции

Гран При Франции

25 июн. - 28 июн.
Свежие результаты Турнирная таблица

Самое читаемое

1
Формула 1

Джордан: Ни Шумахер, ни Сенна не были лучшими пилотами

2
Формула 1

Как в Williams выбирали пилота. Пиццония ответил Хайдфельду

3
Формула 1

Ferrari уйдет из Формулы 1, если бюджеты сократят. Так пригрозил Бинотто

31мин
4
Формула 1

«В гонках Феттель лучше». Хайдфельд сравнил пилотов Ferrari

5
Формула 1

Култхард: Кими прошел пик, но выдержит еще несколько лет

Последние видео

Начало карьеры Фелипе Массы – эпизод фильма «Герои» 01:04
Формула 1

Начало карьеры Фелипе Массы – эпизод фильма «Герои»

Фильм «Герои»: Мика Хаккинен о начале карьеры 01:02
Формула 1

Фильм «Герои»: Мика Хаккинен о начале карьеры

Такого Спа вы еще не видели. Мы развернули трассу! 01:59
Формула 1

Такого Спа вы еще не видели. Мы развернули трассу!

Баку: разворот. Как выглядит азербайджанская трасса Формулы 1 в зеркальном отражении 02:00
Формула 1

Баку: разворот. Как выглядит азербайджанская трасса Формулы 1 в зеркальном отражении

Шанхайская антитеза. Как проехать Гран При Китая в обратном направлении 01:50
Формула 1

Шанхайская антитеза. Как проехать Гран При Китая в обратном направлении

Самое важное:

Формула 1 решила изолировать команды друг от друга на старте сезона
F1

Формула 1 решила изолировать команды друг от друга на старте сезона

Ferrari уйдет из Формулы 1, если бюджеты сократят. Так пригрозил Бинотто
F1

Ferrari уйдет из Формулы 1, если бюджеты сократят. Так пригрозил Бинотто

Как в Williams выбирали пилота. Пиццония ответил Хайдфельду
F1

Как в Williams выбирали пилота. Пиццония ответил Хайдфельду

Култхард: Кими прошел пик, но выдержит еще несколько лет
F1

Култхард: Кими прошел пик, но выдержит еще несколько лет

Нервотрепка в стиле Williams: Хайдфельд рассказал, как подслушивал соперника
F1

Нервотрепка в стиле Williams: Хайдфельд рассказал, как подслушивал соперника

Расписание

Формула 1
  • Формула 1
  • WEC
  • MotoGP
Билеты
Партнер проекта
25 июн. - 28 июн.
Билеты
2 июл. - 5 июл.
Билеты
16 июл. - 19 июл.
Билеты
30 июл. - 2 авг.
Билеты
27 авг. - 30 авг.
Билеты
3 сент. - 6 сент.
Билеты
Перейти к полному расписанию
Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.