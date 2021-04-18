Формула 1 разведет в календаре гонки в Майами и Остине

Из соображений логистики в Формуле 1 часто проводят гонки в соседних регионах одну за другой: например, в нынешнем сезоне это Гран При Бельгии и Нидерландов, Японии и Сингапура или тройка Остин - Мехико - Сан-Паулу.

Однако новый этап, который с 2022 года будет проходить в Майами, решено не объединять подобным образом с Гран При в столице Техаса.

Точной даты для флоридской гонки еще нет, но Стефано Доменикали назвал самым логичным временем для нее второй квартал года – с апреля по июнь.

«Мы будем проводить две американские гонки отдельно, чтобы найти для каждой подходящее время, – объяснил глава Ф1 на пресс-конференции в Имоле. – Это крайне важно.

Мы закладываем базис для невероятного будущего Ф1. И это [объявление о Гран При Майами] тот шаг, которого мы все очень ждали».

Исходя из озвученных Доменикали сроков, гонку в Майами, возможно, проведут в связке с Гран При Канады, который традиционно проходит в Монреале в первой половине июня.

Босс Ф1 добавил: «Америка открывает нам огромные возможности, там очень большой интерес. Мы считаем, что еще один Гран При – это верный шаг. А в будущем вариантов может стать еще больше».

В этом сезоне Формула 1 должна приехать на «Трассу Америк» в Остине 22-24 октября.

По словам Стефано, он рассчитывает увидеть в календаре 2022 года 23 этапа – учитывая интерес Вьетнама и африканских организаторов, это может значить отказ от некоторых европейских этапов.

«Мы должны оставаться реалистами – невозможно занять Формулой 1 все 52 уик-энда, – объяснил он. – Но хорошая новость в том, что мы видим большой интерес, а это позволит нам создавать уникальные этапы с правильной ценностью.

Важно сочетать стратегические интересы Ф1 по развитию в определенных странах с историческими локациями, где спорт, в этом нет сомнений, должен оставаться. Потому очень здорово иметь так много возможностей, как у нас сейчас».