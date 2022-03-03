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Формула 1 Новости

Формула 1 разорвала контракт на проведение гонки в России

Об этом стало официально известно 3 марта

Формула 1 разорвала контракт на проведение гонки в России
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Формула 1 официально объявила о разрыве соглашения с промоутерами Гран При России, таким образом подтвердив, что в грядущем сезоне чемпионата сочинский этап не состоится. Сообщается, что Ф1 также не приедет и на автодром «Игора Драйв» под Санкт-Петербургом, где планировалось проводить российский этап начиная со следующего года.

Напомним, что ранее организаторы Ф1 отмечали только о том, что «в нынешних обстоятельствах проведение Гран При России невозможно». Соответственно, о полной отмене российского этапа стало известно только сегодня.

Стоит отметить, что первого марта FIA провела экстренное заседание, по итогам которого было вынесено решение запретить российским командам и гонщикам выступать под национальным флагом – вместо этого возможно использовать только флаг самой Международной автомобильной федерации.

Дополнение: промоутер Гран При «Росгонки» сообщил, что «все денежные средства будут возвращены в полном объеме, однако с учетом текущей нестабильной ситуации нам необходимо время на обработку поступающих запросов».

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