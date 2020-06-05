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Формула 1 разнообразит сдвоенные Гран При выбором шин

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Формула 1 разнообразит сдвоенные Гран При выбором шин
Автор:
5 июн. 2020 г., 09:42

Организаторы чемпионата рассказали о планах использовать различные составы для уик-эндов на одной и той же трассе

В календарь Ф1 на первую часть сезона-2020 включены парные гонки в Австрии и Британии. Такая же практика может затронуть и Гран При в Сочи. В Liberty Media придумали, как сделать так, чтобы сдвоенные гонки не стали копией друг друга.

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Руководители чемпионата озвучили идею добавить соревнованиям непредсказуемости за счет квалификационных гонок с реверсивной решеткой, но эта идея не получила единодушного одобрения команд из-за позиции Mercedes.

«Мы обсуждали этот вопрос в прошлом году, и тогда тоже не получили поддержки, – рассказал Motorsport.com спортивный директор Ф1 Росс Браун. – Нам казалось, что в ситуации с вынужденными парами Гран При на одной и той же трассе это могло бы стать отличной идеей для второго этапа.  

Но из-за позиции Mercedes сделать этого не удалось. Тото [Вольф] сказал прямо: «Мы считаем, что имеем преимущество, мы претендуем на седьмой титул и не хотим сами лишать себя шансов. С вашим предложением мы оказываемся в менее выгодной ситуации». 

Я понимаю такую позицию и уважаю ее. Конечно, мне бы хотелось, чтобы он тоже принимал во внимание общие интересы, но он не стал этого делать. Ну а все прочее уже не так важно».

Браун добавил, что у организаторов Ф1 все же остаются инструменты, позволяющие добавить гонкам разнообразия. Даже если пилотам и командам предстоит две недели подряд выступать в одних и тех же условиях, им можно дать разные составы шин. 

В 2019-м Pirelli привозила в Шпильберг составы C2, C3 и C4, а в Сильверстоун – более жесткие C1, C2 и C3. «Мы обсуждаем эти вопросы, – рассказал Браун. – Они касаются именно вторых гонок. Нам важно, чтобы машины были на трассе. Мы не хотим, чтобы в пятницу все сидели по боксам, так как нужные данные уже собраны.

Мы стремимся придумать что-то, что сделает вторые гонки более интересными для зрителей. Что-то, что команды не смогут разрушить. Но у нас не так много инструментов. Это шинные составы и другие мелочи. Мы изучим, что можно сделать. Если у команд будет разная резина, им придется поработать. 

Но окончательного решения пока нет, мы в процессе. Возможно, ничего и не выйдет, но мы все равно нацелены оживить вторые гонки».

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Серия Формула 1
Автор Адам Купер

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