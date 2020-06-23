Формула 1 распродаст клетчатые флаги по кусочкам

Формула 1 предложила болельщикам купить квадрат на финишном флаге. Он состоит из 80 квадратов: 40 черных и 40 белых. 56 из них поступили в продажу за 200 фунтов стерлингов каждый. В пересчете на рубли стоимость одной клетки финишного флага составила ₽17 000 за штуку. Это значит, что при полной продаже 56 клеток Ф1 выручит почти миллион рублей с каждого Гран При.

Чемпионат мира пообещал написать на купленном квадрате имя болельщика, который за это заплатит. После использования клетчатого флага – то есть после взмаха на финише Гран При – флаг разрежут на 80 кусочков и отправят каждому покупателю его именную клетку. Каждый квадрат, некогда бывший частью финишного флага, перед отправлением адресату поместят в рамку.

Оставшиеся 24 клетки тоже получат имена людей, но распределять эти квадраты разрешат организаторам Гран При. Ожидается, что устроители гонок предоставят право нанести свое имя на финишный флаг спонсорам, особым гостям и болельщикам.

Все деньги, заработанные на продаже кусочков финишного флага, Формула 1 пообещала направить на благотворительность. Выбрать, на каком именно квадрате написать имя – на черном или на белом – нельзя.