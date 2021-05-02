Билеты
Войти

Motorsport Network

TV Билеты fashion Джорджо Пиола jobs

Скачать приложения

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты fashion Джорджо Пиола jobs
Предыдущая / Как наказывать нарушителей лимита расходов – деньгами или очками? Мнения команд разошлись
Формула 1 Новости

Формула 1 раскрыла стоимость спринтерских гонок

Автор:

Всемирный совет FIA утвердил порядок расходов на ремонт машин, поврежденных в субботних спринтах

Формула 1 раскрыла стоимость спринтерских гонок

Формула 1 обновила свой финансовый регламент после того, как было принято решение о проведении на трех Гран При 2021 года коротких субботних гонок. 

Читайте также:

Так как с этого сезона в чемпионате мира установлен лимит расходов для команд – 145 миллионов долларов, – любые аварии в дополнительных заездах могут существенно сказаться на тратах. Недавнее столкновение Валттери Боттаса и Джорджа Расселла в Имоле принесло Mercedes дополнительных убытков на миллион фунтов, что заставило чемпионов мира снизить темпы доработки машин.

Именно поэтому после утверждения спринтов потребовалось прописать в правилах возможность дополнительных расходов. Для их вычисления был использован тот же подход, что уже работает для оплаты работы команд на тестах 18-дюймовых шин. 

Там планка расходов повышается выше установленного лимита на $200 тысяч за каждый день работы в интересах Pirelli. В случае со спринтами сумма прибавки составит $150 тыс. за одну гонку или $450 тысяч за сезон.  

Кроме того, предусмотрена возможность дополнительных трат в случае аварий. Сумма составит 100 тысяч долларов за эпизод, но только если повреждения «с точки зрения контроля соблюдения лимита расходов были получены по ходу спринтерской квалификации и непосредственно привели к сходу машины или заезду гонщику на пит-лейн».

Разумеется, стоимость ремонта может легко превысить 100 тысяч. Для этого случая – и только если он фактически привел к сходу – сделана оговорка о возможности дополнительных трат на сумму, превышающую $100 тыс. 

Кроме того, организаторы Ф1 выплатят каждой команде дополнительные призовые за участие в спринтах – сумма также составит 100 тысяч. Но этот вопрос относится к контрактам между участниками чемпионата и Liberty Media, а потому не прописан в финансовом регламенте.

Спринтерские гонки в 2021 году пройдут в Сильверстоуне и Монце, третьим Гран При с экспериментальным форматом должен стать бразильский.

Читайте также:

Поделились
Комментарии
Как наказывать нарушителей лимита расходов – деньгами или очками? Мнения команд разошлись

Предыдущая новость

Как наказывать нарушителей лимита расходов – деньгами или очками? Мнения команд разошлись
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1
Автор Адам Купер

Самое читаемое

1
Формула 1

Новые жалобы на Мазепина: Латифи назвал Никиту «идиотом», тот ответил без агрессии

14ч
2
Формула 1

Феттель восстал, Леклер осекся, Ферстаппен опять проиграл. Герои и неудачники квалификации в Портимане

14ч
3
Формула 1

Зачем Mercedes понадобились шины Medium в Q3? Вольф объяснил

12ч
4
Формула 1

Формула 1 раскрыла стоимость спринтерских гонок

25мин
5
Формула 1

Феттель назвал логичным решение Aston Martin лишить его обновлений

55мин
Самое важное:
Формула 1 раскрыла стоимость спринтерских гонок
Формула 1

Формула 1 раскрыла стоимость спринтерских гонок

25мин
Как наказывать нарушителей лимита расходов – деньгами или очками? Мнения команд разошлись
Формула 1

Как наказывать нарушителей лимита расходов – деньгами или очками? Мнения команд разошлись

48мин
Феттель назвал логичным решение Aston Martin лишить его обновлений
Формула 1

Феттель назвал логичным решение Aston Martin лишить его обновлений

55мин
Зачем Mercedes понадобились шины Medium в Q3? Вольф объяснил
Формула 1

Зачем Mercedes понадобились шины Medium в Q3? Вольф объяснил

12ч
Перес: Сегодня у меня не было уверенности в машине
Формула 1

Перес: Сегодня у меня не было уверенности в машине

12ч
Последние видео
Презентация болида McLaren MCL35M 00:00
Формула 1
15 февр. 2021 г.

Презентация болида McLaren MCL35M

Эволюция логотипа McLaren 02:45
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Эволюция логотипа McLaren

Ф1 в сезоне-2021: состав участников 01:21
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Ф1 в сезоне-2021: состав участников

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби 01:54
Формула 1
18 дек. 2020 г.

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби

Лучшие фото Гран При Абу-Даби 02:15
Формула 1
15 дек. 2020 г.

Лучшие фото Гран При Абу-Даби

Адам Купер Больше от
Адам Купер
В Williams не стали критиковать Расселла за аварию с Боттасом Гран При Эмилии-Романьи
Формула 1

В Williams не стали критиковать Расселла за аварию с Боттасом

Почему Алонсо, Феттель и Перес провалились в Имоле
Формула 1

Почему Алонсо, Феттель и Перес провалились в Имоле

FIA стала жестче проверять машины Ф1. В чем причина?
Формула 1

FIA стала жестче проверять машины Ф1. В чем причина?

Самое читаемое Сегодня

Новые жалобы на Мазепина: Латифи назвал Никиту «идиотом», тот ответил без агрессии
Формула 1 Формула 1

Новые жалобы на Мазепина: Латифи назвал Никиту «идиотом», тот ответил без агрессии

Феттель восстал, Леклер осекся, Ферстаппен опять проиграл. Герои и неудачники квалификации в Портимане
Формула 1 Формула 1

Феттель восстал, Леклер осекся, Ферстаппен опять проиграл. Герои и неудачники квалификации в Портимане

Зачем Mercedes понадобились шины Medium в Q3? Вольф объяснил
Формула 1 Формула 1

Зачем Mercedes понадобились шины Medium в Q3? Вольф объяснил

Формула 1 раскрыла стоимость спринтерских гонок
Формула 1 Формула 1

Формула 1 раскрыла стоимость спринтерских гонок

Феттель назвал логичным решение Aston Martin лишить его обновлений
Формула 1 Формула 1

Феттель назвал логичным решение Aston Martin лишить его обновлений

Ферстаппен объяснил третье место в квалификации
Формула 1 Формула 1

Ферстаппен объяснил третье место в квалификации

Как наказывать нарушителей лимита расходов – деньгами или очками? Мнения команд разошлись
Формула 1 Формула 1

Как наказывать нарушителей лимита расходов – деньгами или очками? Мнения команд разошлись

Штайнер: Однажды Мазепин догонит Шумахера
Формула 1 Формула 1

Штайнер: Однажды Мазепин догонит Шумахера

Самое важное:

Формула 1 раскрыла стоимость спринтерских гонок
Формула 1 Формула 1

Формула 1 раскрыла стоимость спринтерских гонок

Как наказывать нарушителей лимита расходов – деньгами или очками? Мнения команд разошлись
Формула 1 Формула 1

Как наказывать нарушителей лимита расходов – деньгами или очками? Мнения команд разошлись

Феттель назвал логичным решение Aston Martin лишить его обновлений
Формула 1 Формула 1

Феттель назвал логичным решение Aston Martin лишить его обновлений

Зачем Mercedes понадобились шины Medium в Q3? Вольф объяснил
Формула 1 Формула 1

Зачем Mercedes понадобились шины Medium в Q3? Вольф объяснил

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.