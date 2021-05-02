Формула 1 раскрыла стоимость спринтерских гонок

Формула 1 обновила свой финансовый регламент после того, как было принято решение о проведении на трех Гран При 2021 года коротких субботних гонок.

Так как с этого сезона в чемпионате мира установлен лимит расходов для команд – 145 миллионов долларов, – любые аварии в дополнительных заездах могут существенно сказаться на тратах. Недавнее столкновение Валттери Боттаса и Джорджа Расселла в Имоле принесло Mercedes дополнительных убытков на миллион фунтов, что заставило чемпионов мира снизить темпы доработки машин.

Именно поэтому после утверждения спринтов потребовалось прописать в правилах возможность дополнительных расходов. Для их вычисления был использован тот же подход, что уже работает для оплаты работы команд на тестах 18-дюймовых шин.

Там планка расходов повышается выше установленного лимита на $200 тысяч за каждый день работы в интересах Pirelli. В случае со спринтами сумма прибавки составит $150 тыс. за одну гонку или $450 тысяч за сезон.

Кроме того, предусмотрена возможность дополнительных трат в случае аварий. Сумма составит 100 тысяч долларов за эпизод, но только если повреждения «с точки зрения контроля соблюдения лимита расходов были получены по ходу спринтерской квалификации и непосредственно привели к сходу машины или заезду гонщику на пит-лейн».

Разумеется, стоимость ремонта может легко превысить 100 тысяч. Для этого случая – и только если он фактически привел к сходу – сделана оговорка о возможности дополнительных трат на сумму, превышающую $100 тыс.

Кроме того, организаторы Ф1 выплатят каждой команде дополнительные призовые за участие в спринтах – сумма также составит 100 тысяч. Но этот вопрос относится к контрактам между участниками чемпионата и Liberty Media, а потому не прописан в финансовом регламенте.

Спринтерские гонки в 2021 году пройдут в Сильверстоуне и Монце, третьим Гран При с экспериментальным форматом должен стать бразильский.