Формула 1 раскрыла посещаемость Гран При в 2019 году
Самые высокие показатели посещаемости оказались у Гран При Великобритании.
Формула 1, основываясь на предоставленных промоутерами гонок данных, объявила, что в сезоне-2019 общая посещаемость всех Гран При составила 4 164 948 человек.
По сравнению с прошлым сезоном, который тоже включал 21 Гран При, посещаемость увеличилась на 1,75%. При этом на итоговый результат несколько повлиял тайфун в Японии, который привел к сокращению программы уик-энда.
Лидером по посещаемости стал Гран При Великобритании – 351 тысяча человек. Он опередил Мексику (345 694) и Австралию (321 100). Еще на каждую из восьми других гонок пришли более 200 тысяч человек – в их числе Сингапур, США, Бельгия и Венгрия. Около 200 тысяч болельщиков посетили Гран При Италии – для гонки в Монце это рекорд.
Наибольшего роста по сравнению с 2018 годом добились Канада (+14,69%), Китай (+10,34%), Австралия (+9,86%), Австрия (+9,73%), Венгрия (+9,52%) и Италия (+9,29%). В целом посещаемость по воскресеньям выросла на 4% – до 1 771 106 человек.
Больше всего болельщиков в главный день уик-энда было в Великобритании (141 000), Мексике (138 435), США (128 000), Сингапуре (115 240), Бельгии (109 064) и Австралии (102 000).
Самые дорогие билеты на Ф1 в Paddock Club приобрели 80 118 человек, что на 7,15% больше, чем в 2018 году (хотя эти данные не учитывают Австралию, Сингапур и Бразилию).
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Автор
|Адам Купер
Формула 1 раскрыла посещаемость Гран При в 2019 году
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