Формула 1 раскрыла подробности «зеленой» программы из двух шагов
Устроители чемпионата объяснили, как намерены сокращать вредные выбросы до 2030 года.
Программа, которую руководители команд обсудили на встрече по ходу Гран При Мексики, предусматривает снижений выбросов оксида углерода без ухудшения эффективности моторов. Одновременно меры коснутся уик-эндов Гран При, перевозки машин и оборудования, поездок персонала и деятельности на базах.
Анонсирован переход на биотопливо, в 2021 году его доля должна составить 20%, а в дальнейшем вырасти еще больше.
Официальное сообщение гласит: «Представленный план стал результатом 12 месяцев напряженной работы FIA, экспертов, команд Ф1, промоутеров и партнеров. Это амбициозная, но выполнимая программа. Проект по снижению выбросов стартует немедленно, начав путь к более чистому спорту.
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Кроме планов по снижению выбросов оксида углерода из машин и в результате деятельности на трассе, наши инициативы предусматривают переход к более эффективной логистике и перевозкам персонала, использование в офисах, на базах и фабриках энергии только из возобновляемых источников.
Мы также добьемся, чтобы к 2025 году все наши мероприятия проходили без использования одноразовых пластиковых расходников и с полной переработкой всего мусора.
План включает работу Ф1 с FIA и всеми партнерами, промоутерами, спонсорами и командами с использованием тех отношений, которые уже выстроены с учетом экологической устойчивости».
Ф1 также подсчитала, сколько всего оксида углерода выбрасывает в атмосферу за год. Цифра составила 256,5 тонн. Вот как она делится на категории:
Логистика: 45.0%
Все перевозки грузов по дорогам, воздуху и морю – включая перемещение оборудования команд и Ф1, имущества Паддок-клуба и шин.
Перевозки персонала: 27.7%
Перемещения людей по суше и воздуху, а также воздействие персонала команд и всего персонала партнеров этапов на отели.
Инфраструктура и базы: 19.3%
Все офисы, фабрики и производственные помещения, которые принадлежат или используются Формулой 1 и командами.
Проведение этапов: 7.3%
Все, что связано с организацией, включая телетрансляции, гонки поддержки, деятельность Паддок-клуба, использование энергии, использование генераторов и воздействие команд (кроме выбросов от силовых установок).
Выбросы от силовых установок: 0.7%
Двухатапный план Ф1 по снижению выбросов оксида углерода
К 2025 году:
- Экологически безопасные материалы, полная переработка мусора
- Стимулирующие инструменты по использованию более «зеленого» способа добраться на гонку для болельщиков
- Трассы и инфраструктура, которые в меньшей степени воздействуют на окружающую среду
- Возможности для местных жителей активнее участвовать в событиях
К 2030 году:
- Нулевые выбросы оксида углерода от машин
- Эффективные способы поездок и логистики с низкими/нулевыми выбросами
- 100% возобновляемой энергии для офисов, баз и фабрик
- Серьезные и передовые программы снижения выбросов оксида углерода
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Автор
|Адам Купер
Формула 1 раскрыла подробности «зеленой» программы из двух шагов
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