Формула 1 раскрасила логотип в цвета Майами. Гран При быть?

В официальных соцсетях чемпионата Формулы 1 появился новый логотип. «F1» теперь выполнены не привычным красным цветом на бело фоне, а в черном, голубом и неоново-розовом цветах.

С чем именно связана смена логотипа официально не говорится. Но нужно отметить, что такое сочетание цветов и общая стилистика характерна для американского города Майами, что уже породило множество предположений о том, что чемпионат готовится к проведению там второго американского Гран При.

Переговоры о Гран При в Майами с Формулой 1 велись все последние годы. Однако только на этой неделе местная законодательная власть дала разрешение на проведение этапа. Это означает, что теоретически гонку во Флориде можно будет провести уже в 2022 году.