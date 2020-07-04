Формула 1 провела свободные заезды при пустых трибунах. Вот как распределись результаты

Третья тренировка Формулы 1 подряд закончилась доминированием Mercedes AMG. Гонщики чемпионской команды стали быстрейшими: лучшее время показал Льюис Хэмилтон, следом за ним расположился его партнер Валттери Боттас. По ходу субботних заездов утром в субботу Хэмилтон установил быстрейшее время уик-энда.

Макс Ферстаппен стал ближайшим преследователем пилотов Mercedes. Если в пятницу, 3 июля, конкуренты проигрывали Хэмилтону с Боттасом более полусекунды, то в субботней сессии Ферстаппен смог отстать всего на 0,3 секунды. Серхио Перес из команды Racing Point завершил сессию на четвертой строчке, первую пятерку замкнул Шарль Леклер на Ferrari.

Наиболее заметным инцидентом по ходу сессии стал вылет единственного новичка сезона-2020 Николя Латифи. Канадец разбил свой Williams на выходе из первого поворота. Из-за этого тренировку ненадолго прервали красным флагом. Латифи оперативно доставили в медицинский центр: к моменту завершения свободных заездов Николя отпустили к его команде; спортсмен не пострадал.

Вот фотографии с прошедшей тренировки: