Формула 1 провела свободные заезды при пустых трибунах. Вот как распределись результаты
Льюис Хэмилтон показал быстрейшее время на субботней тренировке в Австрии. Боттас занял второе место
Третья тренировка Формулы 1 подряд закончилась доминированием Mercedes AMG. Гонщики чемпионской команды стали быстрейшими: лучшее время показал Льюис Хэмилтон, следом за ним расположился его партнер Валттери Боттас. По ходу субботних заездов утром в субботу Хэмилтон установил быстрейшее время уик-энда.
Макс Ферстаппен стал ближайшим преследователем пилотов Mercedes. Если в пятницу, 3 июля, конкуренты проигрывали Хэмилтону с Боттасом более полусекунды, то в субботней сессии Ферстаппен смог отстать всего на 0,3 секунды. Серхио Перес из команды Racing Point завершил сессию на четвертой строчке, первую пятерку замкнул Шарль Леклер на Ferrari.
Наиболее заметным инцидентом по ходу сессии стал вылет единственного новичка сезона-2020 Николя Латифи. Канадец разбил свой Williams на выходе из первого поворота. Из-за этого тренировку ненадолго прервали красным флагом. Латифи оперативно доставили в медицинский центр: к моменту завершения свободных заездов Николя отпустили к его команде; спортсмен не пострадал.
Вот фотографии с прошедшей тренировки:
Пьер Гасли, AlphaTauri AT01
Фотограф: Стивен Ти / Motorsport Images
Ромен Грожан, Haas VF-20
Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images
Ландо Норрис, McLaren MCL35
Фотограф: LAT Images
Эстебан Окон, Renault F1 Team R.S.20
Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images
Даниил Квят, AlphaTauri AT01
Фотограф: Чарльз Коутс / Motorsport Images
Карлос Сайнс-младший, McLaren MCL35
Фотограф: Стивен Ти / Motorsport Images
Кевин Магнуссен, Haas VF-20
Фотограф: LAT Images
Серхио Перес, Racing Point RP20
Фотограф: Гленн Данбар / Motorsport Images
Даниэль Риккардо, Renault F1 Team R.S.20
Фотограф: Гленн Данбар / Motorsport Images
Льюис Хэмилтон, Mercedes F1 W11 EQ Performance
Фотограф: Стивен Ти / Motorsport Images
Лэнс Стролл, Racing Point
Фотограф: Гленн Данбар / Motorsport Images
Себастьян Феттель, Ferrari SF1000
Фотограф: Гленн Данбар / Motorsport Images
Даниил Квят, AlphaTauri AT01 и Даниэль Риккардо, Renault F1 Team R.S.20
Фотограф: Стивен Ти / Motorsport Images
Джордж Расселл, Williams FW43 и Серхио Перес, Racing Point RP20
Фотограф: Гленн Данбар / Motorsport Images
Серхио Перес, Racing Point RP20
Фотограф: Гленн Данбар / Motorsport Images
Шарль Леклер, Ferrari SF1000
Фотограф: Гленн Данбар / Motorsport Images
Красные флаги
Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images
|Позиция
|Гонщик
|Круги
|Время
|Отрыв
|Отставание
|км/ч
|1
|Льюис Хэмилтон
|21
|1'04.130
|242.395
|2
|Валттери Боттас
|22
|1'04.277
|0.147
|0.147
|241.840
|3
|Макс Ферстаппен
|20
|1'04.413
|0.283
|0.136
|241.330
|4
|Серхио Перес
|19
|1'04.605
|0.475
|0.192
|240.612
|5
|Шарль Леклер
|19
|1'04.703
|0.573
|0.098
|240.248
|6
|Александр Элбон
|22
|1'04.725
|0.595
|0.022
|240.166
|7
|Себастьян Феттель
|20
|1'04.851
|0.721
|0.126
|239.700
|8
|Лэнс Стролл
|18
|1'04.918
|0.788
|0.067
|239.452
|9
|Пьер Гасли
|19
|1'04.949
|0.819
|0.031
|239.338
|10
|Ландо Норрис
|22
|1'04.950
|0.820
|0.001
|239.334
|11
|Эстебан Окон
|11
|1'05.037
|0.907
|0.087
|239.014
|12
|Даниэль Риккардо
|13
|1'05.088
|0.958
|0.051
|238.827
|13
|Карлос Сайнс
|24
|1'05.177
|1.047
|0.089
|238.501
|14
|Даниил Квят
|24
|1'05.290
|1.160
|0.113
|238.088
|15
|Ромен Грожан
|18
|1'05.363
|1.233
|0.073
|237.822
|16
|Джордж Расселл
|21
|1'05.565
|1.435
|0.202
|237.089
|17
|Кевин Магнуссен
|18
|1'05.648
|1.518
|0.083
|236.790
|18
|Антонио Джовинацци
|16
|1'05.654
|1.524
|0.006
|236.768
|19
|Кими Райкконен
|19
|1'05.773
|1.643
|0.119
|236.340
|20
|Николя Латифи
|6
|1'07.049
|2.919
|1.276
|231.842
|Полные результаты
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Австрии
|Сессия
|Субботняя тренировка
|Местонахождение
|Red Bull Ринг
|Автор
|Антон Погорельский