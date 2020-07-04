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Формула 1 / Гран При Австрии / Отчет о тренировке

Формула 1 провела свободные заезды при пустых трибунах. Вот как распределись результаты

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Формула 1 провела свободные заезды при пустых трибунах. Вот как распределись результаты
Автор:
, шеф-редактор
4 июл. 2020 г., 11:01

Льюис Хэмилтон показал быстрейшее время на субботней тренировке в Австрии. Боттас занял второе место

Третья тренировка Формулы 1 подряд закончилась доминированием Mercedes AMG. Гонщики чемпионской команды стали быстрейшими: лучшее время показал Льюис Хэмилтон, следом за ним расположился его партнер Валттери Боттас. По ходу субботних заездов утром в субботу Хэмилтон установил быстрейшее время уик-энда.

Макс Ферстаппен стал ближайшим преследователем пилотов Mercedes. Если в пятницу, 3 июля, конкуренты проигрывали Хэмилтону с Боттасом более полусекунды, то в субботней сессии Ферстаппен смог отстать всего на 0,3 секунды. Серхио Перес из команды Racing Point завершил сессию на четвертой строчке, первую пятерку замкнул Шарль Леклер на Ferrari.

Наиболее заметным инцидентом по ходу сессии стал вылет единственного новичка сезона-2020 Николя Латифи. Канадец разбил свой Williams на выходе из первого поворота. Из-за этого тренировку ненадолго прервали красным флагом. Латифи оперативно доставили в медицинский центр: к моменту завершения свободных заездов Николя отпустили к его команде; спортсмен не пострадал.

Вот фотографии с прошедшей тренировки:

Слайдер
Список

Пьер Гасли, AlphaTauri AT01

Пьер Гасли, AlphaTauri AT01
1/17

Фотограф: Стивен Ти / Motorsport Images

Ромен Грожан, Haas VF-20

Ромен Грожан, Haas VF-20
2/17

Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images

Ландо Норрис, McLaren MCL35

Ландо Норрис, McLaren MCL35
3/17

Фотограф: LAT Images

Эстебан Окон, Renault F1 Team R.S.20

Эстебан Окон, Renault F1 Team R.S.20
4/17

Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images

Даниил Квят, AlphaTauri AT01

Даниил Квят, AlphaTauri AT01
5/17

Фотограф: Чарльз Коутс / Motorsport Images

Карлос Сайнс-младший, McLaren MCL35

Карлос Сайнс-младший, McLaren MCL35
6/17

Фотограф: Стивен Ти / Motorsport Images

Кевин Магнуссен, Haas VF-20

Кевин Магнуссен, Haas VF-20
7/17

Фотограф: LAT Images

Серхио Перес, Racing Point RP20

Серхио Перес, Racing Point RP20
8/17

Фотограф: Гленн Данбар / Motorsport Images

Даниэль Риккардо, Renault F1 Team R.S.20

Даниэль Риккардо, Renault F1 Team R.S.20
9/17

Фотограф: Гленн Данбар / Motorsport Images

Льюис Хэмилтон, Mercedes F1 W11 EQ Performance

Льюис Хэмилтон, Mercedes F1 W11 EQ Performance
10/17

Фотограф: Стивен Ти / Motorsport Images

Лэнс Стролл, Racing Point

Лэнс Стролл, Racing Point
11/17

Фотограф: Гленн Данбар / Motorsport Images

Себастьян Феттель, Ferrari SF1000

Себастьян Феттель, Ferrari SF1000
12/17

Фотограф: Гленн Данбар / Motorsport Images

Даниил Квят, AlphaTauri AT01 и Даниэль Риккардо, Renault F1 Team R.S.20

Даниил Квят, AlphaTauri AT01 и Даниэль Риккардо, Renault F1 Team R.S.20
13/17

Фотограф: Стивен Ти / Motorsport Images

Джордж Расселл, Williams FW43 и Серхио Перес, Racing Point RP20

Джордж Расселл, Williams FW43 и Серхио Перес, Racing Point RP20
14/17

Фотограф: Гленн Данбар / Motorsport Images

Серхио Перес, Racing Point RP20

Серхио Перес, Racing Point RP20
15/17

Фотограф: Гленн Данбар / Motorsport Images

Шарль Леклер, Ferrari SF1000

Шарль Леклер, Ferrari SF1000
16/17

Фотограф: Гленн Данбар / Motorsport Images

Красные флаги

Красные флаги
17/17

Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images

Позиция Гонщик Круги Время Отрыв Отставание км/ч
1 United Kingdom Льюис Хэмилтон 21 1'04.130     242.395
2 Finland Валттери Боттас 22 1'04.277 0.147 0.147 241.840
3 Netherlands Макс Ферстаппен 20 1'04.413 0.283 0.136 241.330
4 Mexico Серхио Перес 19 1'04.605 0.475 0.192 240.612
5 Monaco Шарль Леклер 19 1'04.703 0.573 0.098 240.248
6 Thailand Александр Элбон 22 1'04.725 0.595 0.022 240.166
7 Germany Себастьян Феттель 20 1'04.851 0.721 0.126 239.700
8 Canada Лэнс Стролл 18 1'04.918 0.788 0.067 239.452
9 France Пьер Гасли 19 1'04.949 0.819 0.031 239.338
10 United Kingdom Ландо Норрис 22 1'04.950 0.820 0.001 239.334
11 France Эстебан Окон 11 1'05.037 0.907 0.087 239.014
12 Australia Даниэль Риккардо 13 1'05.088 0.958 0.051 238.827
13 Spain Карлос Сайнс 24 1'05.177 1.047 0.089 238.501
14 Russian Federation Даниил Квят 24 1'05.290 1.160 0.113 238.088
15 France Ромен Грожан 18 1'05.363 1.233 0.073 237.822
16 United Kingdom Джордж Расселл 21 1'05.565 1.435 0.202 237.089
17 Denmark Кевин Магнуссен 18 1'05.648 1.518 0.083 236.790
18 Italy Антонио Джовинацци 16 1'05.654 1.524 0.006 236.768
19 Finland Кими Райкконен 19 1'05.773 1.643 0.119 236.340
20 Canada Николя Латифи 6 1'07.049 2.919 1.276 231.842
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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Австрии
Сессия Субботняя тренировка
Местонахождение Red Bull Ринг
Автор Антон Погорельский

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