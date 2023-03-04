Формула 1 проведет в Имоле квалификационный эксперимент
Как стало известно Motorsport.com, майский этап на трассе Энцо и Дино Феррари станет площадкой для проверки новой идеи
В рамках планов по сокращению количества шин, которые компания Pirelli привозит на каждый Гран При, боссы Формулы 1 решили провести два уик-энда нового сезона по особым правилам.
Их суть в том, что вместо 13, как обычно, у гонщиков будет только по 11 комплектов сликов на этап – а правила субботней квалификации станут иными.
Сейчас нет никаких ограничений относительно того, какие составы можно использовать по ходу каждого из трех сегментов. Но в Имоле по ходу первого из них разрешено будет выезжать только на Hard, второго – только на Medium, и лишь участники третьего получат право установить самые мягкие шины Soft.
При этом изменится и распределение на весь уик-энд: три комплекта жесткого состава, четыре среднего и четыре мягкого для каждого пилота.
При этом в общей сложности шесть комплектов (по два Hard, Medium и Soft) можно будет использовать только в квалификации, а пять оставшихся команды вправе произвольно делить между тренировками и гонкой.
Тем пилотам, кто выбыл из квалификации досрочно, неиспользованные шины переходят на гонку, что в теории может обеспечить определенное тактическое преимущество.
Официально Ф1 еще не подтвердила эти планы, но надежный источник сообщил Motorsport.com, что для первого такого эксперимента выбрана Имола, где этап пройдет 18-21 мая.
Вторым, скорее всего, станет один из Гран При в районе летних каникул. Такой выбор оставит Pirelli достаточно времени для анализа, чтобы совместно с Ф1 принять решение о внедрении подобного формата в 2024 году.
Сейчас у каждого гонщика есть семь комплектов Soft, три Medium и два Hard на каждый уик-энд.
Тем временем FIA объявила о подготовке тендера для производителей резины, которые готовы поставлять их для Формулы 1 в период 2025-27 годов.
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