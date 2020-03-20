Формула 1 проведет виртуальные Гран При вместо отмененных
Первая в серии гонок, на старт которых выйдут в том числе и действующие пилоты чемпионата мира, состоится уже 22 марта – то есть в ближайшее воскресенье
Организаторы чемпионата Формулы 1 объявили, что проведут в марте, апреле и мае серию «виртуальных Гран При», которые смогут хотя бы частично заменить семь весенних этапов турнира (напомним, все семь реальных гонок отменены или перенесены на неопределенный срок).
Виртуальные гонки будут проводиться в те же даты, на которые были запланированы этапы чемпионата мира. Первые соревнования, таким образом, состоятся уже в ближайшее воскресенье – 22 марта, когда изначально должен был пройти Гран При Бахрейна.
Судя по заявлению представителей Ф1, часть мест на стартовом поле виртуальных гонок будут занимать действующие пилоты чемпионата мира, а часть – некие приглашенные звезды. Дистанция гонки в Бахрейне составит 50 % от реальной (28 кругов). Само собой, проводиться соревнование будет с использованием официально лицензированной организаторами чемпионата игры F1 2019.
Позже в число участников виртуальных Гран При смогут попасть и обычные болельщики. Для этого в уик-энды, на которые не были запланированы этапы чемпионатов мира, планируется проводить общедоступные «выставочные» гонки.
Виртуальные гонки будут транслироваться в прямом эфире на официальных каналах Ф1 в Youtube, Facebook и Twitch. Старт виртуального Гран При Бахрейна назначен на 23:00 по московскому времени.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Автор
|Кирилл Качнов
Формула 1 проведет виртуальные Гран При вместо отмененных
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