Формула 1 проведет виртуальные Гран При вместо отмененных

Организаторы чемпионата Формулы 1 объявили, что проведут в марте, апреле и мае серию «виртуальных Гран При», которые смогут хотя бы частично заменить семь весенних этапов турнира (напомним, все семь реальных гонок отменены или перенесены на неопределенный срок).

Виртуальные гонки будут проводиться в те же даты, на которые были запланированы этапы чемпионата мира. Первые соревнования, таким образом, состоятся уже в ближайшее воскресенье – 22 марта, когда изначально должен был пройти Гран При Бахрейна.

Судя по заявлению представителей Ф1, часть мест на стартовом поле виртуальных гонок будут занимать действующие пилоты чемпионата мира, а часть – некие приглашенные звезды. Дистанция гонки в Бахрейне составит 50 % от реальной (28 кругов). Само собой, проводиться соревнование будет с использованием официально лицензированной организаторами чемпионата игры F1 2019.

Позже в число участников виртуальных Гран При смогут попасть и обычные болельщики. Для этого в уик-энды, на которые не были запланированы этапы чемпионатов мира, планируется проводить общедоступные «выставочные» гонки.

Виртуальные гонки будут транслироваться в прямом эфире на официальных каналах Ф1 в Youtube, Facebook и Twitch. Старт виртуального Гран При Бахрейна назначен на 23:00 по московскому времени.