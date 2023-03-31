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Формула 1 проведет спринт в Баку по особым правилам

В Азербайджане результаты субботнего заезда не будет влиять на расстановку машин на решетке днем позже

Адам Купер
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Формула 1 проведет спринт в Баку по особым правилам
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С самого введения в Формуле 1 коротких спринтерских гонок в 2021 году они считались промежуточным звеном между квалификацией и главным воскресным заездом. Стартовые позиции для спринта определялись в квалификации, а его итоги позволяли сформировать воскресную решетку.

Первые же опыты проведения уик-энда в таком формате показали, что в этом случае никому не хочется рисковать в субботу, так как это могло испортить результаты всего этапа. 

При этом в MotoGP, где с этого сезона спринтерские гонки вообще проводят каждый уик-энд, используют другие правила: так решетку обоих заездов определяют по результатам квалификации.

На недавнем заседании комиссии Ф1 генеральный директор чемпионата Стефано Доменикали предложил опробовать тот же подход на предстоящем Гран При Азербайджана в конце апреля. Эта идея получила полное одобрение участников чемпионата. 

Есть основания говорить, что изначально эксперимент предложили спортивные директора команд. Обсуждение шло уже какое-то время, а по ходу уик-энда в Мельбурне удалось согласовать все принципиальные детали.

Два формата

Как в точности будет построен бакинский этап, еще не решено. Но выбор предстоит сделать из двух вариантов, которые весьма близки между собой. 

Основная идея в том, что в пятницу, как обычно, пройдут часовая тренировка и квалификация – но последняя определит расстановку в главной гонке. 

Суббота же станет самостоятельным днем. Утренняя сессия, которую нередко критиковали за отсутствие смысла, уступит место спринтерской квалификации, по итогам которой сформируют решетку короткой гонки.

Вторая возможность – провести спринтерскую квалификацию в пятницу днем, а главную – в субботу утром.

После того, как с этим вопросом наступит ясность, потребуется оперативно скорректировать Спортивный регламент Ф1. Для этого необходимо определиться с режимом закрытого парка и количеством шин, которое Pirelli должна будет привезти в столицу Азербайджана.

Юки Цунода, AlphaTauri AT03

Юки Цунода, AlphaTauri AT03

Фото: Red Bull Content Pool

Обычно на спринтерских Гран При у каждого гонщика есть 12 комплектов резины – два Hard, четыре Meduim и шесть Soft. Однако этого количества не хватит, чтобы провести две полные квалификации по три сегмента в каждой. Обычно пилот использует один свежий комплект в каждом сегменте. 

Потому, возможно, поклонники Ф1 смогут увидеть и другой эксперимент: квалификацию с единственным быстрым кругом для каждого пилота (что-то подобное пробовали внедрить в чемпионате два десятка лет назад, но тогда идея не снискала успеха).

Из-за отмены Гран При Китая в календаре Ф1 после Мельбурна появился месячный перерыв, который позволит командам и руководству договориться о точных деталях формата, а также утвердить его на голосовании Всемирного совета FIA. 

Если же окажется так, что выполнить все административные процедуры все же не удастся, эксперимент с «независимой» субботой отложат до второго спринтерского Гран При в Шпильберге.

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