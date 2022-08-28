Формула 1 продлила контракт со Спа. Но всего на год

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Действующий контракт на проведение Гран При Бельгии истекает после финиша гонки в этот уик-энд. Так как в последнее время появляется все больше желающих принять у себя Ф1, а календарь не может включать больше 24 этапов, культовую трассу в Спа стали все чаще называть кандидатом на исключение из чемпионата.

Однако местные промоутеры все же смогли убедить боссов продлить соглашение – правда, всего на один сезон 2023 года. Точную дату проведения Гран При пока не назвали, но скорее всего она станет новой – вместо конца лета Спа будет принимать гонку в июле.

«Формула 1 подтверждает проведение Гран При Бельгии в 2023 году после достижения соглашения о продлении сотрудничества, – сказано в официальном заявлении. – Дополнительная информация о предстоящей гонке будет опубликована в соответствующее время».

Минувшей зимой владельцы автодрома в арденских предгорьях инвестировали 80 миллионов евро в его модернизацию. В результате появилась новая большая трибуна в знаменитом повороте Радийон, были переделаны зоны безопасности. Это позволило получить лицензию на проведение мотогонок.

При этом долгосрочные планы Формулы 1 в отношении Спа остаются под вопросом.

«Мы должны поздравить организаторов с проделанной работой, – сказал в эфире Sky Sports генеральный директор Ф1 Стефано Доменикали. – Вы можете видеть результаты их вложений.

Посмотрите, сколько людей пришло сюда. Невероятная публика, невероятный интерес. Думаю, это прекрасно для спорта.

Мы всегда говорили, что эта гонка является частью наших традиций, у нее очень важное место в календаре. И именно в этом сейчас наш посыл».

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