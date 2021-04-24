Формула 1 продлила контракт с «Сузукой»

Автором «Сузука» бессменно принимала Гран При Формулы 1 с 2010 года, когда гонка переехала сюда с Фудзи. В прошлом сезоне этап пришлось отменить из-за коронавируса, а в конце 2021 года у Японии истекает контракт с Ф1. Однако стороны уже заключили новое соглашение.

Сделка рассчитана на три года, таким образом, Япония останется в календаре как минимум до 2025 года.

«У Японии особое место в сердцах и воспоминаниях фанатов Ф1 по всему миру, – сказал босс Ф1 Стефано Доменикали. – Здесь было много легендарных событий, исход 11 чемпионатов мира решился здесь».

«Сузука» также принимала Гран При Ф1 с 1987-го по 2007-й годы.