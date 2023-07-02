Формула 1 продлила контракт с Гран При Австрии до 2030 года
Организаторы этапа в Шпильберге гарантировали место своей гонки в календаре чемпионата мира как минимум на семь ближайших сезонов
Еще в марте австрийцы подписали с Ф1 контракт на период 2024-27 годов, а по ходу уик-энда промоутеры из компании Projekt Spielberg, принадлежащей концерну Red Bull, анонсировали его продление.
Производители энергетических напитков более десяти лет назад выкупили и реконструировали трассу, куда Ф1 в последний раз приезжала в 2003-м – назвали ее в честь Красного быка и добились возвращения в календарь в 2014-м.
Именно здесь прошел первый этап в коронавирусном сезоне-2020, после чего Шпильберг дважды принимал по два Гран При за год. Сюда традиционно приезжают многочисленные поклонники Макса Ферстаппена, обеспечивая переполненные трибуны.
«Я рад продолжению сотрудничества с нашими австрийскими партнерам, – приводит пресс-служба слова генерального директора Ф1 Стефано Доменикали. – Все это стало возможным благодаря позиции и страсти [бывшего владельца Red Bull] Дитриха Матешица – человека, который любил наш спорт.
Мы можем подтвердить, что будем гоняться в этом невероятном месте до 2030 года. Это очень особенный момент и дань уважения Дитриху».
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