Формула 1 продлила контракт с Азербайджаном до 2026 года

Городская трасса в Баку стала настоящей находкой для Формулы 1 – городская, одновременно быстрая и очень опасная, она ни разу (за исключением самого первого Гран При в 2016-м) не разочаровала болельщиков.

Неудивительно, что по ходу уик-энда 2023 года прозвучало объявление о продлении действующего контракта с азербайджанскими организаторами.

«Городская трасса в Баку стала очень популярной в Формуле 1, – приводит пресс-служба слова генерального директора чемпионата Стефано Доменикали. – Это невероятное кольцо, которое всегда дарит невероятные драмы. Именно здесь прошли многие наиболее захватывающие гонки последних лет.

Мы рады продолжать наши отношения с Азербайджаном и рассчитываем продолжать совместный рост».

В этом году Баку впервые принимает Гран При в спринтерском формате.