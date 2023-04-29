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Формула 1 продлила контракт с Азербайджаном до 2026 года

Организаторы чемпионата продлили действующее соглашение с местными промоутерами еще на три года

Джейк Боксолл-Легг
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Формула 1 продлила контракт с Азербайджаном до 2026 года

Городская трасса в Баку стала настоящей находкой для Формулы 1 – городская, одновременно быстрая и очень опасная, она ни разу (за исключением самого первого Гран При в 2016-м) не разочаровала болельщиков. 

Неудивительно, что по ходу уик-энда 2023 года прозвучало объявление о продлении действующего контракта с азербайджанскими организаторами. 

«Городская трасса в Баку стала очень популярной в Формуле 1, – приводит пресс-служба слова генерального директора чемпионата Стефано Доменикали. – Это невероятное кольцо, которое всегда дарит невероятные драмы. Именно здесь прошли многие наиболее захватывающие гонки последних лет. 

Мы рады продолжать наши отношения с Азербайджаном и рассчитываем продолжать совместный рост».

В этом году Баку впервые принимает Гран При в спринтерском формате. 

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