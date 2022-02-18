Формула 1 продлила контракт с автодромом в Остине

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В пятницу, 18 февраля, Формула 1 анонсировала продление контракта с трассой в Остине на ближайшие пять лет: предыдущее соглашение истекло по завершении 2021 года – а значит, этап на «Трассе Америк» останется в календаре чемпионата как минимум до конца 2026-го.

Американский трек, в последнее время пользующийся особой популярностью среди местных болельщиков, регулярно принимает Гран При США, начиная с сезона-2012 (исключением стал 2020-й, поскольку тогда уик-энд Ф1 был отменен из-за пандемии).

Напомним, что в грядущем сезоне чемпионата запланировано два этапа на территории Соединенных Штатов Америки: первый из них пройдет на новой городской трассе в Майами в начале мая, а второй состоится в конце октября как раз на автодроме в Остине. По слухам, Ф1 заинтересована расширить свое влияние на территории США, и поэтому уже в 2023 году желает внедрить в календарь Гран При Лас-Вегаса.