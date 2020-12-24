Формула 1 продлила контракт на проведение Гран При Австрии
Гоночный консультант Red Bull Хельмут Марко рассказал о новом многолетнем соглашении с организаторами гонки в Шпильберге
Действующий контракт Ф1 с «Ред Булл Рингом» заканчивается в 2020 году, однако гонка уже включена в календарь нового сезона. О том, что стороны согласовали условия продолжения сотрудничества, поздно вечером в среду в эфире Servus TV еще до официального объявления сообщил доктор Марко.
«Вопрос решен. Это многолетнее соглашение», – сказал он.
Австрийская гонка вернулась в календарь Ф1 в 2014 году, а вообще история Гран При в Шпильберге началась еще в 1970-м.
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По словам Марко, в Liberty Media оценили усилия австрийских организаторов, которые первыми смогли принять у себя этап в 2020 году, когда остальные промоутеры один за другим объявляли об отмене своих Гран При из-за вирусной пандемии.
«В Liberty увидели, на что способна Red Bull, – объяснил Хельмут. – Без нашей инициативности сезон Ф1 почти наверняка оказался бы не таким, каким получился в итоге».
Гонка в Шпильберге в последние годы привлекает множество болельщиков Макса Ферстаппена. Несмотря на то, что в 2021-м в календарь Ф1 возвращается Гран При Нидерландов, Марко выразил уверенность, что эта традиция продолжится.
«Мы вновь увидим оранжевое море болельщиков, – заверил он. – Мы ожидаем от 30 до 40 тысяч голландских фанатов. И нам очень приятно иметь возможность на протяжении ближайших лет организовывать в крупнейшее спортивное событие в Австрии».
Ближайший Гран При в Шпильберге запланирован на 2-4 июля 2021 года.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Местонахождение
|«Ред Булл Ринг»
|Автор
|Александр Кабановский