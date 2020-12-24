Формула 1 продлила контракт на проведение Гран При Австрии

Действующий контракт Ф1 с «Ред Булл Рингом» заканчивается в 2020 году, однако гонка уже включена в календарь нового сезона. О том, что стороны согласовали условия продолжения сотрудничества, поздно вечером в среду в эфире Servus TV еще до официального объявления сообщил доктор Марко.

«Вопрос решен. Это многолетнее соглашение», – сказал он.

Австрийская гонка вернулась в календарь Ф1 в 2014 году, а вообще история Гран При в Шпильберге началась еще в 1970-м.

По словам Марко, в Liberty Media оценили усилия австрийских организаторов, которые первыми смогли принять у себя этап в 2020 году, когда остальные промоутеры один за другим объявляли об отмене своих Гран При из-за вирусной пандемии.

«В Liberty увидели, на что способна Red Bull, – объяснил Хельмут. – Без нашей инициативности сезон Ф1 почти наверняка оказался бы не таким, каким получился в итоге».

Гонка в Шпильберге в последние годы привлекает множество болельщиков Макса Ферстаппена. Несмотря на то, что в 2021-м в календарь Ф1 возвращается Гран При Нидерландов, Марко выразил уверенность, что эта традиция продолжится.

«Мы вновь увидим оранжевое море болельщиков, – заверил он. – Мы ожидаем от 30 до 40 тысяч голландских фанатов. И нам очень приятно иметь возможность на протяжении ближайших лет организовывать в крупнейшее спортивное событие в Австрии».

Ближайший Гран При в Шпильберге запланирован на 2-4 июля 2021 года.