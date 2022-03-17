Формула 1 признала законность зеркал Mercedes

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Встреча Технического консультативного комитета (TAC) завершилась вечером во вторник, однако ее решения просочились в прессу лишь спустя сутки. Главное из них в том, что у FIA нет претензий к конструкции мини-понтонов и зеркал заднего вида Mercedes.

Дискуссия, как сообщают источники, вышла долгой, но в итоге представители чемпионской команды Майк Эллиот и Джеймс Эллисон смогли доказать свою правоту. Ранее они уже получили одобрение на использование вынесенного из понтона верхнего бруса боковой защиты, когда еще до старта тестов в Бахрейне предоставили в федерацию чертежи своего решения.

Следует признать, что в Mercedes смогли найти слабое место в формулировках правил, которые определяют местоположение зеркал, однако команда не нарушила требований, а потому ее решение законно.

При этом вынесенное решение устроило не всех. Глава Ferrari Маттиа Бинотто в раках брифинга для итальянской прессы, прошедшего вечером в среду, рассказал: «FIA всегда ясно давала понять, что крепление зеркал должно иметь только одну функцию и лишь "по совпадению" может нести аэродинамическую нагрузку. Так было прежде, и я считаю, так должно продолжаться и сейчас. Нет никаких оснований менять этот подход.

Прежде FIA направляла командам технические директивы для уточнения базовой концепции. Я считаю, что некоторые решения, которые мы видим сейчас, вовсе не по совпадению несут аэродинамическую функцию. И на мой взгляд, это противоречит прежнему подходу FIA».

Область, отведенная правилами для расположения зеркал заднего вида Иллюстрация: Джорджо Пиола

Глава Скудерии говорил без конкретики и не упоминал именно Mercedes, но нет сомнений, что его слова были связаны именно с этой командой.

Конструкторы из Брэкли строили свою линию защиты на том, что зеркала и их крепления полностью лежат в той области, которая оговорена в регламенте – она выделена желтым на иллюстрации выше.

Самое странное – некоторые объекты в этой области W13 (группа небольших «плавничков») формально считаются креплением зеркала, но они даже не связаны с ним физически! Эти детали однозначно несут исключительно аэродинамическую функцию.

Первые тренировки Гран При Бахрейна пройдут уже завтра, 18 марта на трассе в Сахире.

Детали Mercedes W13 Фото: Джорджо Пиола