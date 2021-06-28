Формула 1 пригласила Porsche и Audi на совещание по моторам

Нынешние гибридные двигатели будут использоваться в Формуле 1 до конца 2024 года – после чего запланирован переход на силовые установки следующего поколения.

По ходу Гран При Австрии – 3 июля – состоится встреча руководителей чемпионата с нынешними производителями, представленными в Больших Призах, а также другими заинтересованными сторонами.

По информации Motorsport Week, состав ожидается максимально представительным. Обсуждать будущее спорта соберутся президент FIA Жан Тодт, глава Ф1 Стефано Доменикали и спортивный директор Росс Браун, а также президент Daimler Ола Каллениус, генеральный директор Renault Лука де Мео, большой босс Ferrari Джон Элканн и владелец Red Bull Дитрих Матешиц.

Также приглашены генеральный директор Porsche Оливер Блюме и его коллега из Audi Маркус Дойсман.

Есть основания ожидать, что в общих чертах параметры новых моторов уже согласованы – они должны остаться столь же передовыми в техническом отношении, однако стать более дешевыми в разработке и создании, чтобы привлечь новых производителей.

В этой связи обсуждаются полный отказ от теплового мотор-генератора MGU-H и использование широкого набора стандартных элементов.

Приглашение представителей VW Group (этой компании принадлежат Porsche и Audi) стало уже не первым, они и прежде посещали аналогичные встречи. Сейчас в концерне VW уже в достаточной степени справились с последствиями недавнего дизельного скандала, потому вполне можно ожидать возобновления их диалога с Red Bull по поводу возможного сотрудничества.

В настоящее время эта команда готовится самостоятельно обеспечивать себя двигателями на протяжении трех следующих сезонов, используя технологии уходящей из Ф1 Honda.

Другими вопросами, который планируется обсудить на переговорах в Австрии, станут использование эко-топлива, увеличение емкости батарей и потенциальная возможность передачи части их мощности на передние колеса – подобный опыт уже используется в марафонском чемпионате мира WEC.