Формула 1 приехала на первый Гран При. Посмотрите, что происходит на автодроме прямо сейчас
Непривычный вид моторхоумов, пустой паддок и механики в масках: показываем, как Ф1 готовится к этапу в Австрии
Формула 1 оживает. Сегодня в Австрию приехали все гоночные коллективы. В среду соревнования не проводятся, поэтому команды распаковывают вещи. Давайте посмотрим, как выглядит подготовка к Гран При в новых условиях: с социальным дистанцированием, минимумом персонала и без зрителей.
Грузовики команд
Фотограф: Гленн Данбар / Motorsport Images
Сотрудники команды AlphaTauri выгружают оборудование
Фотограф: Гленн Данбар / Motorsport Images
Сотрудник команды Racing Point
Фотограф: Гленн Данбар / Motorsport Images
Моторхоум Alphatauri
Фотограф: Гленн Данбар / Motorsport Images
Логотип антирасистской кампании Формулы 1 We race as one
Фотограф: Гленн Данбар / Motorsport Images
Сотрудник команды Racing Point
Фотограф: Гленн Данбар / Motorsport Images
Грузовики команды Racing Point
Фотограф: Гленн Данбар / Motorsport Images
Моторхоум Mclaren
Фотограф: Гленн Данбар / Motorsport Images
Сотрудник команды Ferrari
Фотограф: Гленн Данбар / Motorsport Images
Сотрудники команды Racing Point
Фотограф: Гленн Данбар / Motorsport Images
Сотрудники команды McLaren
Фотограф: Гленн Данбар / Motorsport Images
Моторхоум AlphaTauri
Фотограф: Гленн Данбар / Motorsport Images
Грузовики команды Racing Point
Фотограф: Гленн Данбар / Motorsport Images
Грузовики команды Racing Point
Фотограф: Гленн Данбар / Motorsport Images
Инженер гоночного коллектива Racing Point Мишель Крейтон
Фотограф: Гленн Данбар / Motorsport Images
Сотрудник команды Mercedes везет шины
Фотограф: Гленн Данбар / Motorsport Images
Вход в боксы команды Racing Point
Фотограф: Гленн Данбар / Motorsport Images
С начала карантина прошло 110 дней. Первые заезды на трассе «Ред Булл Ринг» начнутся в пятницу, 3 июля. Гонка стартует в воскресенье, 5 июля, в 16:10 по московскому времени.
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