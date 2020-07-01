Формула 1
Формула 1
R
Формула 1
Гран При Австрии
Билеты
02 июл.
-
05 июл.
Следующее событие через
08 Часов
:
50 Минут
:
15 Секунд
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Штирии
09 июл.
-
12 июл.
Следующее событие через
7 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Венгрии
Билеты
16 июл.
-
19 июл.
Следующее событие через
14 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
ГП Великобритании
Билеты
31 июл.
-
02 авг.
Следующее событие через
29 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Emirates Гран При по случаю 70-летия Формулы 1
06 авг.
-
09 авг.
Следующее событие через
35 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бельгии
Билеты
27 авг.
-
30 авг.
Следующее событие через
56 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Италии
Билеты
03 сент.
-
06 сент.
Следующее событие через
63 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Сингапура
Билеты
17 сент.
-
20 сент.
Отменен
R
Формула 1
Гран При России
Билеты
24 сент.
-
27 сент.
Следующее событие через
84 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Японии
Билеты
08 окт.
-
11 окт.
Отменен
R
Формула 1
Гран При США
Билеты
22 окт.
-
25 окт.
Следующее событие через
112 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Мексики
Билеты
29 окт.
-
01 нояб.
Следующее событие через
119 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бразилии
Билеты
12 нояб.
-
15 нояб.
Следующее событие через
133 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Абу-Даби
Билеты
26 нояб.
-
29 нояб.
Следующее событие через
147 дней
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая
Формула 1 / Гран При Австрии / Галерея

Формула 1 приехала на первый Гран При. Посмотрите, что происходит на автодроме прямо сейчас

Поделились
Комментарии
Формула 1 приехала на первый Гран При. Посмотрите, что происходит на автодроме прямо сейчас
1 июл. 2020 г., 14:55

Непривычный вид моторхоумов, пустой паддок и механики в масках: показываем, как Ф1 готовится к этапу в Австрии

Формула 1 оживает. Сегодня в Австрию приехали все гоночные коллективы. В среду соревнования не проводятся, поэтому команды распаковывают вещи. Давайте посмотрим, как выглядит подготовка к Гран При в новых условиях: с социальным дистанцированием, минимумом персонала и без зрителей.

Слайдер
Список

Грузовики команд

Грузовики команд
1/17

Фотограф: Гленн Данбар / Motorsport Images

Сотрудники команды AlphaTauri выгружают оборудование

Сотрудники команды AlphaTauri выгружают оборудование
2/17

Фотограф: Гленн Данбар / Motorsport Images

Сотрудник команды Racing Point

Сотрудник команды Racing Point
3/17

Фотограф: Гленн Данбар / Motorsport Images

Моторхоум Alphatauri

Моторхоум Alphatauri
4/17

Фотограф: Гленн Данбар / Motorsport Images

Логотип антирасистской кампании Формулы 1 We race as one

Логотип антирасистской кампании Формулы 1 We race as one
5/17

Фотограф: Гленн Данбар / Motorsport Images

Сотрудник команды Racing Point

Сотрудник команды Racing Point
6/17

Фотограф: Гленн Данбар / Motorsport Images

Грузовики команды Racing Point

Грузовики команды Racing Point
7/17

Фотограф: Гленн Данбар / Motorsport Images

Моторхоум Mclaren

Моторхоум Mclaren
8/17

Фотограф: Гленн Данбар / Motorsport Images

Сотрудник команды Ferrari

Сотрудник команды Ferrari
9/17

Фотограф: Гленн Данбар / Motorsport Images

Сотрудники команды Racing Point

Сотрудники команды Racing Point
10/17

Фотограф: Гленн Данбар / Motorsport Images

Сотрудники команды McLaren

Сотрудники команды McLaren
11/17

Фотограф: Гленн Данбар / Motorsport Images

Моторхоум AlphaTauri

Моторхоум AlphaTauri
12/17

Фотограф: Гленн Данбар / Motorsport Images

Грузовики команды Racing Point

Грузовики команды Racing Point
13/17

Фотограф: Гленн Данбар / Motorsport Images

Грузовики команды Racing Point

Грузовики команды Racing Point
14/17

Фотограф: Гленн Данбар / Motorsport Images

Инженер гоночного коллектива Racing Point Мишель Крейтон

Инженер гоночного коллектива Racing Point Мишель Крейтон
15/17

Фотограф: Гленн Данбар / Motorsport Images

Сотрудник команды Mercedes везет шины

Сотрудник команды Mercedes везет шины
16/17

Фотограф: Гленн Данбар / Motorsport Images

Вход в боксы команды Racing Point

Вход в боксы команды Racing Point
17/17

Фотограф: Гленн Данбар / Motorsport Images

С начала карантина прошло 110 дней. Первые заезды на трассе «Ред Булл Ринг» начнутся в пятницу, 3 июля. Гонка стартует в воскресенье, 5 июля, в 16:10 по московскому времени.

Читайте также:

Следующая новость
У Экклстоуна в 89 лет родился первый сын

Предыдущая новость

У Экклстоуна в 89 лет родился первый сын

trending Сегодня

Чернокожий гонщик заступился за Экклстоуна
Формула 1 / Формула 1

Чернокожий гонщик заступился за Экклстоуна

«Матч ТВ» покажет Гран При Формулы 1 целиком впервые за 10 лет. Расписание трансляций
Формула 1 / Формула 1

«Матч ТВ» покажет Гран При Формулы 1 целиком впервые за 10 лет. Расписание трансляций

Формула 1 приехала на первый Гран При. Посмотрите, что происходит на автодроме прямо сейчас
Формула 1 / Формула 1
14мин

Формула 1 приехала на первый Гран При. Посмотрите, что происходит на автодроме прямо сейчас

McLaren показала радужную расцветку болида Формулы 1
Формула 1 / Формула 1

McLaren показала радужную расцветку болида Формулы 1

Станет ли Шварцман чемпионом Формулы 2? Разбор сезона-2020
Формула 2 / Формула 2

Станет ли Шварцман чемпионом Формулы 2? Разбор сезона-2020

Honda в обход карантина подготовила новые моторы для Red Bull
Формула 1 / Формула 1

Honda в обход карантина подготовила новые моторы для Red Bull

Анализ: ждать ли в Австрии быстрейшего круга в истории Ф1?
Формула 1 / Формула 1

Анализ: ждать ли в Австрии быстрейшего круга в истории Ф1?

У Экклстоуна в 89 лет родился первый сын
Формула 1 / Формула 1

У Экклстоуна в 89 лет родился первый сын

Самое важное:

Формула 1 приехала на первый Гран При. Посмотрите, что происходит на автодроме прямо сейчас
Формула 1 / Формула 1
14мин

Формула 1 приехала на первый Гран При. Посмотрите, что происходит на автодроме прямо сейчас

У Экклстоуна в 89 лет родился первый сын
Формула 1 / Формула 1

У Экклстоуна в 89 лет родился первый сын

McLaren показала радужную расцветку болида Формулы 1
Формула 1 / Формула 1

McLaren показала радужную расцветку болида Формулы 1

Анализ: ждать ли в Австрии быстрейшего круга в истории Ф1?
Формула 1 / Формула 1

Анализ: ждать ли в Австрии быстрейшего круга в истории Ф1?

Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Австрии
Сессия Среда
Местонахождение Red Bull Ринг

Самое читаемое

1
Формула 1

Чернокожий гонщик заступился за Экклстоуна

2
Формула 1

«Матч ТВ» покажет Гран При Формулы 1 целиком впервые за 10 лет. Расписание трансляций

3
Формула 1

Формула 1 приехала на первый Гран При. Посмотрите, что происходит на автодроме прямо сейчас

14мин
4
Формула 1

McLaren показала радужную расцветку болида Формулы 1

5
Формула 2

Станет ли Шварцман чемпионом Формулы 2? Разбор сезона-2020

Последние видео

«Почти овал» в Бахрейне от первого лица. 57 секунд чистой скорости 01:01
Формула 1

«Почти овал» в Бахрейне от первого лица. 57 секунд чистой скорости

«Свидание» Клода Лелюша. Фильм 2020 года 05:59
Формула 1

«Свидание» Клода Лелюша. Фильм 2020 года

Как снимали фильм «Свидание» с Леклером 05:20
Формула 1

Как снимали фильм «Свидание» с Леклером

Трасса Формулы 1 в Ханое: видео 02:09
Формула 1

Трасса Формулы 1 в Ханое: видео

Мы развернули Сочи Автодром. Посмотрите, что получилось 01:46
Формула 1

Мы развернули Сочи Автодром. Посмотрите, что получилось

Самое важное:

Формула 1 приехала на первый Гран При. Посмотрите, что происходит на автодроме прямо сейчас
Формула 1

Формула 1 приехала на первый Гран При. Посмотрите, что происходит на автодроме прямо сейчас

У Экклстоуна в 89 лет родился первый сын
Формула 1

У Экклстоуна в 89 лет родился первый сын

McLaren показала радужную расцветку болида Формулы 1
Формула 1

McLaren показала радужную расцветку болида Формулы 1

Анализ: ждать ли в Австрии быстрейшего круга в истории Ф1?
Формула 1

Анализ: ждать ли в Австрии быстрейшего круга в истории Ф1?

Экс-пилот Ф1: Время Алонсо ушло, лучше Расселла нанять
Формула 1

Экс-пилот Ф1: Время Алонсо ушло, лучше Расселла нанять

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.