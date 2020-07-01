Формула 1 оживает. Сегодня в Австрию приехали все гоночные коллективы. В среду соревнования не проводятся, поэтому команды распаковывают вещи. Давайте посмотрим, как выглядит подготовка к Гран При в новых условиях: с социальным дистанцированием, минимумом персонала и без зрителей.

Слайдер Список Грузовики команд 1 / 17 Фотограф: Гленн Данбар / Motorsport Images Сотрудники команды AlphaTauri выгружают оборудование 2 / 17 Фотограф: Гленн Данбар / Motorsport Images Сотрудник команды Racing Point 3 / 17 Фотограф: Гленн Данбар / Motorsport Images Моторхоум Alphatauri 4 / 17 Фотограф: Гленн Данбар / Motorsport Images Логотип антирасистской кампании Формулы 1 We race as one 5 / 17 Фотограф: Гленн Данбар / Motorsport Images Сотрудник команды Racing Point 6 / 17 Фотограф: Гленн Данбар / Motorsport Images Грузовики команды Racing Point 7 / 17 Фотограф: Гленн Данбар / Motorsport Images Моторхоум Mclaren 8 / 17 Фотограф: Гленн Данбар / Motorsport Images Сотрудник команды Ferrari 9 / 17 Фотограф: Гленн Данбар / Motorsport Images Сотрудники команды Racing Point 10 / 17 Фотограф: Гленн Данбар / Motorsport Images Сотрудники команды McLaren 11 / 17 Фотограф: Гленн Данбар / Motorsport Images Моторхоум AlphaTauri 12 / 17 Фотограф: Гленн Данбар / Motorsport Images Грузовики команды Racing Point 13 / 17 Фотограф: Гленн Данбар / Motorsport Images Грузовики команды Racing Point 14 / 17 Фотограф: Гленн Данбар / Motorsport Images Инженер гоночного коллектива Racing Point Мишель Крейтон 15 / 17 Фотограф: Гленн Данбар / Motorsport Images Сотрудник команды Mercedes везет шины 16 / 17 Фотограф: Гленн Данбар / Motorsport Images Вход в боксы команды Racing Point 17 / 17 Фотограф: Гленн Данбар / Motorsport Images

С начала карантина прошло 110 дней. Первые заезды на трассе «Ред Булл Ринг» начнутся в пятницу, 3 июля. Гонка стартует в воскресенье, 5 июля, в 16:10 по московскому времени.