Формула 1 придумала, на какой день перенести Гран При Китая. Но есть нюансы
Чтобы не лишиться $43 млн, руководство Формулы 1 попробует провести этап в Шанхае в ноябре. Для этого гоночный уикенд придется сократить до двух дней, а тренировки – отменить
Администрация Формулы 1 нашла дату для перенесенного Гран При Китая. Как стало известно Motorsport.com, это 22 ноября: уик-энд между гонками в Бразилии и Абу-Даби. Сейчас на этот день ничего не запланировано.
Первоначально рассматривался вариант переноса Гран При Абу-Даби, который намечен на 29 ноября, на более поздний срок. Тогда китайский этап мог бы состояться 29 ноября, а гонка в ОАЭ в декабре. Однако в итоге руководство Формулы 1 выбрало вариант с сохранением даты Гран При Абу-Даби.
Из-за логистических сложностей при транспортировке команд из Бразилии в Шанхай, а затем в Абу-Даби сам Гран При Китая планируется сократить до двух дней. В этом случае все заезды, включая сокращенные свободные заезды, квалификацию и гонку, проведут в субботу и в воскресенье. Пятничные тренировки отменят.
Такой план потребует единогласного одобрения со стороны команд, получить которое будет не просто. Необходимость быстро приехать из Бразилии в Китай, а из Китая в ОАЭ спровоцирует дополнительные расходы, а также создаст повышенную нагрузку на сотрудников.
Вместе с тем, в Формуле 1 не станут торопиться с принятием решения, а предпочтут подождать развития ситуации с коронавирусом, чтобы быть уверенными в возможности проведения гонки в Шанхае.
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Формула 1 стремится сохранить Гран При Китая в календаре-2020, чтобы не потерять 33 млн фунтов (примерно $43 млн по текущему курсу) от организаторов шанхайского этапа. Об этом сообщает издание City A.M. По информации газеты, такова сумма взноса за право проведения Гран При Китая в этом году. Местные промоутеры смогут не платить эти деньги, если гонка сорвется из-а форс-мажора. Вспышка коронавируса как раз считается таким форс-мажором.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Китая Билеты
|Автор
|Джонатан Нобл
Формула 1 придумала, на какой день перенести Гран При Китая. Но есть нюансы
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