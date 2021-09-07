Формула 1 придумала, как не отменять ГП Турции во второй раз

После очередных правок расписание этапов на вторую половину чемпионата выглядит следующим образом: в октябре Ф1 должна посетить Стамбул и Остин, в ноябре – Мехико, Сан-Паулу и неизвестную трассу (почти наверняка это катарский «Лосаил»), а закончить сезон декабрьскими гонками в Джидде и Абу-Даби.

Но лишь две последних не вызывают ни малейших вопросов. В Техасе сейчас всплеск заболеваемости коронавирусом, из-за чего финал Ф3 даже перенесли из Америки в Россию. А судьба Гран При Турции прояснится 16 сентября, когда в британском правительстве решат, будет ли эта страна исключена из «красного» списка.

Именно последний вопрос является серьезной головной болью для главы Ф1 Стефано Доменикали. Сейчас в семи британских командах, а также Honda, Pirelli, структурах Ф1 и FIA работает суммарно около 1000 человек. Если каждый из них по возвращении из Стамбула будет вынужден отправиться на обязательный 10-дневный карантин, жизнь спорта фактически замрет.

Со своей стороны в Ф1 попытались подстраховаться, перенеся турецкую гонку с 3 на 10 октября – это дало дополнительную неделю для планирования. Теперь из Сочи участники чемпионата в любом случае отправятся на свои базы, что несколько упрощает картину.

Пока нет уверенности, что именно решат британские власти. Однако, как стало известно Motorsport.com, в Ф1 не готовы вновь вычеркивать из календаря турецкую гонку, как уже пришлось сделать весной. Потому готовится план на случай негативного развития событий.

Он предусматривает разделение всех, кто работает в паддоке, на две группы. Ключевые сотрудники поедут на Гран При Турции, откуда отправляются сразу в США без возвращения в Британию. Еще часть персонала просто пропустит уик-энд в Стамбуле.

Разумеется, этот план является вынужденным, к тому же он еще должен будет получить поддержку команд.

При этом сама гонка в Остине тоже вызывает вопросы. Сейчас идут переговоры с американской стороной о том, какое количество персонала сможет въехать на территорию США.

В то же время Доменикали ясно дал понять, что очень не хотел бы новых изменений в календаре.

«Пока мы опираемся на ту информацию, какой располагаем, – объяснил он. – Исходя из нее, ситуация стабильна. Потому давайте надеяться, что более не возникнет обстоятельств, которые сделают положение еще более критическим. Пока все гонки подтверждены».

По поводу планов в отношении турецкого этапа он добавил: «Мы следим за развитием событий. И очень надеемся, что ситуация улучшится.

Я знаю, что продажи билетов в Турции идут очень успешно. И это прекрасная новость».

Тем временем руководитель гонок Ф1 Майкл Маси и спортивный директор чемпионата Стив Нильсен во время летних каникул посетили трассу в Катаре, чтобы оценить, какие работы необходимы на местной трассе для организации там этапа Ф1.

Насколько известно, гонку на «Лосаиле» планируется провести при искусственном освещении – как это уже много лет делают в MotoGP.