Билеты
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs

Скачать приложения

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs
Предыдущая / Расселл рассказал о сложностях, которых ждет в Mercedes Следующая / Йос Ферстаппен попал в больницу в день победы Макса
Формула 1 Новости

Формула 1 придумала, как не отменять ГП Турции во второй раз

Автор:

С уверенностью пока можно говорить только о датах сентябрьских гонок – до Гран При России включительно

Формула 1 придумала, как не отменять ГП Турции во второй раз

После очередных правок расписание этапов на вторую половину чемпионата выглядит следующим образом: в октябре Ф1 должна посетить Стамбул и Остин, в ноябре – Мехико, Сан-Паулу и неизвестную трассу (почти наверняка это катарский «Лосаил»), а закончить сезон декабрьскими гонками в Джидде и Абу-Даби.

Но лишь две последних не вызывают ни малейших вопросов. В Техасе сейчас всплеск заболеваемости коронавирусом, из-за чего финал Ф3 даже перенесли из Америки в Россию. А судьба Гран При Турции прояснится 16 сентября, когда в британском правительстве решат, будет ли эта страна исключена из «красного» списка.

Именно последний вопрос является серьезной головной болью для главы Ф1 Стефано Доменикали. Сейчас в семи британских командах, а также Honda, Pirelli, структурах Ф1 и FIA работает суммарно около 1000 человек. Если каждый из них по возвращении из Стамбула будет вынужден отправиться на обязательный 10-дневный карантин, жизнь спорта фактически замрет.

Со своей стороны в Ф1 попытались подстраховаться, перенеся турецкую гонку с 3 на 10 октября – это дало дополнительную неделю для планирования. Теперь из Сочи участники чемпионата в любом случае отправятся на свои базы, что несколько упрощает картину.

Пока нет уверенности, что именно решат британские власти. Однако, как стало известно Motorsport.com, в Ф1 не готовы вновь вычеркивать из календаря турецкую гонку, как уже пришлось сделать весной. Потому готовится план на случай негативного развития событий.

Он предусматривает разделение всех, кто работает в паддоке, на две группы. Ключевые сотрудники поедут на Гран При Турции, откуда отправляются сразу в США без возвращения в Британию. Еще часть персонала просто пропустит уик-энд в Стамбуле.

Разумеется, этот план является вынужденным, к тому же он еще должен будет получить поддержку команд. 

При этом сама гонка в Остине тоже вызывает вопросы. Сейчас идут переговоры с американской стороной о том, какое количество персонала сможет въехать на территорию США.

В то же время Доменикали ясно дал понять, что очень не хотел бы новых изменений в календаре. 

«Пока мы опираемся на ту информацию, какой располагаем, – объяснил он. – Исходя из нее, ситуация стабильна. Потому давайте надеяться, что более не возникнет обстоятельств, которые сделают положение еще более критическим. Пока все гонки подтверждены».

По поводу планов в отношении турецкого этапа он добавил: «Мы следим за развитием событий. И очень надеемся, что ситуация улучшится. 

Я знаю, что продажи билетов в Турции идут очень успешно. И это прекрасная новость».

Тем временем руководитель гонок Ф1 Майкл Маси и спортивный директор чемпионата Стив Нильсен во время летних каникул посетили трассу в Катаре, чтобы оценить, какие работы необходимы на местной трассе для организации там этапа Ф1.

Насколько известно, гонку на «Лосаиле» планируется провести при искусственном освещении – как это уже много лет делают в MotoGP.

Читайте также:

Поделились
Комментарии
Расселл рассказал о сложностях, которых ждет в Mercedes

Предыдущая новость

Расселл рассказал о сложностях, которых ждет в Mercedes

Следующая новость

Йос Ферстаппен попал в больницу в день победы Макса

Йос Ферстаппен попал в больницу в день победы Макса
Загрузить комментарии

Самое читаемое

1
Формула 1

Росса Брауна разочаровали болельщики Ф1

33 мин
2
Формула 1

Боттас в Alfa Romeo: что это значит?

1 дн
3
Формула 1

Формула 1 придумала, как не отменять ГП Турции во второй раз

3 ч
4
Формула 1

Расселл рассказал о сложностях, которых ждет в Mercedes

4 ч
5
Формула 1

Mercedes объявила о контракте с Расселлом

5 ч
Самое важное:
Росса Брауна разочаровали болельщики Ф1
Формула 1

Росса Брауна разочаровали болельщики Ф1

33мин
Босс Ferrari: Переход на экологичное топливо это большое дело
Статья с видео
Формула 1

Босс Ferrari: Переход на экологичное топливо это большое дело

49мин
Йос Ферстаппен попал в больницу в день победы Макса
Формула 1

Йос Ферстаппен попал в больницу в день победы Макса

2 ч
Формула 1 придумала, как не отменять ГП Турции во второй раз
Формула 1

Формула 1 придумала, как не отменять ГП Турции во второй раз

3 ч
Расселл рассказал о сложностях, которых ждет в Mercedes
Формула 1

Расселл рассказал о сложностях, которых ждет в Mercedes

4 ч
Последние видео
Интервью цикла #ThinkingForward с Маттиа Бинотто 18:41
Формула 1
1 ч

Интервью цикла #ThinkingForward с Маттиа Бинотто

Презентация болида McLaren MCL35M 00:00
Формула 1
15 февр. 2021 г.

Презентация болида McLaren MCL35M

Эволюция логотипа McLaren 02:45
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Эволюция логотипа McLaren

Ф1 в сезоне-2021: состав участников 01:21
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Ф1 в сезоне-2021: состав участников

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби 01:54
Формула 1
18 дек. 2020 г.

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби

Адам Купер Больше от
Адам Купер
Босс Ф1 задумался о зоне DRS в последнем повороте Зандфорта Гран При Нидерландов
Формула 1

Босс Ф1 задумался о зоне DRS в последнем повороте Зандфорта

Alfa Romeo объявила о контракте с Боттасом
Формула 1

Alfa Romeo объявила о контракте с Боттасом

Кубица: Когда позвонили из Alfa, решил, что это у меня COVID Гран При Нидерландов
Формула 1

Кубица: Когда позвонили из Alfa, решил, что это у меня COVID

Самое читаемое Сегодня

Росса Брауна разочаровали болельщики Ф1
Формула 1 Формула 1

Росса Брауна разочаровали болельщики Ф1

Боттас в Alfa Romeo: что это значит?
Формула 1 Формула 1

Боттас в Alfa Romeo: что это значит?

Формула 1 придумала, как не отменять ГП Турции во второй раз
Формула 1 Формула 1

Формула 1 придумала, как не отменять ГП Турции во второй раз

Расселл рассказал о сложностях, которых ждет в Mercedes
Формула 1 Формула 1

Расселл рассказал о сложностях, которых ждет в Mercedes

Mercedes объявила о контракте с Расселлом
Формула 1 Формула 1

Mercedes объявила о контракте с Расселлом

Йос Ферстаппен попал в больницу в день победы Макса
Формула 1 Формула 1

Йос Ферстаппен попал в больницу в день победы Макса

Состав команд Формулы 1 в сезоне-2022
Формула 1 Формула 1

Состав команд Формулы 1 в сезоне-2022

Вольф поблагодарил Боттаса. Вышло немного странно
Формула 1 Формула 1

Вольф поблагодарил Боттаса. Вышло немного странно

Самое важное:

Росса Брауна разочаровали болельщики Ф1
Формула 1 Формула 1

Росса Брауна разочаровали болельщики Ф1

Босс Ferrari: Переход на экологичное топливо это большое дело
Статья с видео
Формула 1 Формула 1

Босс Ferrari: Переход на экологичное топливо это большое дело

Йос Ферстаппен попал в больницу в день победы Макса
Формула 1 Формула 1

Йос Ферстаппен попал в больницу в день победы Макса

Формула 1 придумала, как не отменять ГП Турции во второй раз
Формула 1 Формула 1

Формула 1 придумала, как не отменять ГП Турции во второй раз

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.