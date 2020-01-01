Формула 1 представила юбилейный логотип на 2020 год

В 2020 году Формула 1 празднует свой 70-летний юбилей. В честь этого серия приготовила специальный логотип, в котором отражена символическая цифра. Новый логотип будут использовать весь год, начиная с 6 января. Руководство серии обещает, что он станет лишь первым в череде посвященных юбилею событий.

В юбилейном логотипе сохранен ранее разработанный стиль, к которому добавили обозначение семидесятилетия цифрами и словом.

Формула 1 существует с 1950 года. За это время 33 пилота становились ее чемпионами, 108 гонщиков побеждали на Гран При, а на старт выходило 764 участника.