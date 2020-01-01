Формула 1 представила юбилейный логотип на 2020 год
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Новый логотип начнут использовать с 6 января.
В 2020 году Формула 1 празднует свой 70-летний юбилей. В честь этого серия приготовила специальный логотип, в котором отражена символическая цифра. Новый логотип будут использовать весь год, начиная с 6 января. Руководство серии обещает, что он станет лишь первым в череде посвященных юбилею событий.
В юбилейном логотипе сохранен ранее разработанный стиль, к которому добавили обозначение семидесятилетия цифрами и словом.
Формула 1 существует с 1950 года. За это время 33 пилота становились ее чемпионами, 108 гонщиков побеждали на Гран При, а на старт выходило 764 участника.
Слайдер
Список
Логотип Формулы 1 на 2020 год
1/3
Фотограф: Formula 1
Логотип Формулы 1 на 2020 год
2/3
Фотограф: Formula 1
Логотип Формулы 1 в 2020 году
3/3
Фотограф: Formula 1
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Автор
|Иван Матушкин
Формула 1 представила юбилейный логотип на 2020 год
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