Формула 1 представила тизер машины 2021 года
Поделились
Комментарии
Накануне объявления нового регламента Формула 1 показала, как будут выглядеть автомобили чемпионата в 2021 году.
Тизер был опубликован в социальных сетях с подписью «Ф1 2021. Скоро».
Если изменить яркость изображения, то силуэт машины станет виден лучше:
Можно предположить, что FIA, организаторы чемпионата и команды все-таки пришли к согласию перейти в 2021 году на машины с полноценным использованием граунд-эффекта – на это намекают высоко поднятые над поверхностью дороги понтоны. Такое же решение можно было увидеть на публиковавшихся ранее эскизах.
Читайте также:
Представить ключевые положения регламента на 2021 год Формула 1 должна в четверг, 31 октября.
Следующая новость
Предыдущая новость
Кэри призвал не беспокоиться о последствиях потолка расходов
Следующая новость
Вольф: Побеждать после пощечин от Ferrari еще приятнее
Загрузить комментарии
Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Автор
|Денис Буденков
Формула 1 представила тизер машины 2021 года
Поделились
Комментарии
База данных
28 нояб. - 1 дек.
Первая тренировка Старт через
7 дней
|Сессия
|Дата
|
Местное время
Ваше время
|Содержание
|Первая тренировка
|
пт 29 нояб.
пт 29 нояб.
|
04:00
13:00
|
|Вторая тренировка
|
пт 29 нояб.
пт 29 нояб.
|
08:00
17:00
|
|Третья тренировка
|
сб 30 нояб.
сб 30 нояб.
|
05:00
14:00
|
|Квалификация
|
сб 30 нояб.
сб 30 нояб.
|
08:00
17:00
|
|Гонка
|
вс 1 дек.
вс 1 дек.
|
08:10
17:10
|
Самое читаемое
Расписание
Формула 1
- Формула 1
- WEC
Билеты
Партнер проекта
Партнер проекта
Слайд-шоу