Формула 1 представила тизер машины 2021 года

Тизер был опубликован в социальных сетях с подписью «Ф1 2021. Скоро».

Если изменить яркость изображения, то силуэт машины станет виден лучше:

Можно предположить, что FIA, организаторы чемпионата и команды все-таки пришли к согласию перейти в 2021 году на машины с полноценным использованием граунд-эффекта – на это намекают высоко поднятые над поверхностью дороги понтоны. Такое же решение можно было увидеть на публиковавшихся ранее эскизах.

Представить ключевые положения регламента на 2021 год Формула 1 должна в четверг, 31 октября.