Формула 1 представила официальный журнал о чемпионате

Журнал Official Formula One Magazine чемпионата Формулы 1 обещает быть интересным поклонникам автоспорта всех возрастов и разной степени вовлеченности в гонки. Судя по всему, по крайней мере в первое время он будет издаваться исключительно на английском языке. Стоимость подписки на первый номер стартует от 6 футов 57 пенсов, что равняется 555 рублям.

Первый, мартовский номер официального бумажного журнала чемпионата Формулы 1 уже поступил в продажу. В нем напечатан обзор предстоящего сезона, колонка Кевина Магнуссена, а также интервью c исполнительным директором Формулы 1 Россом Брауном.

Там же напечатаны интервью с Робертом Кубицей и сменившем его в команде Williams канадским гонщиком Николя Латифи, а кроме того рубрика ответов на вопросы болельщиков главным техническим специалистом FIA по Формуле 1 Пэтом Симондсом.