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Формула 1 Новость

Формула 1 представила календарь на сезон-2024 – и вновь попробует провести 24 Гран При

Список гонок остался тем же, что в нынешнем сезоне без учета отмен, но в их порядке есть интересные детали

Адам Купер
Автор:
Льюис Хэмилтон и Валттери Боттас, Mercedes AMG F1 W10, Шарль Леклер и Себастьян Феттель, Ferrari SF90, Макс Ферстаппен, Red Bull Racing RB15

Новый чемпионат мира обещает стать рекордно долгим – первые тренировки стартуют 29 февраля, а финальная гонка состоится восьмого декабря. При этом кроме летнего появился и осенний перерыв продолжительностью в месяц – возможно, именно тогда планировали организовать один из новых Гран При, от которого позже отказались. 

Формула 1 планирует вернуться-таки в Шанхай, где не была с 2019 года, все остальные гонки остались прежними. 

Сразу три этапа пройдут в формате «четверг-суббота» – в Бахрейне и Саудовской Аравии это сделано из уважения к местным традициям, в Лас-Вегасе, как и в этом году, из-за разницы во времени с Европой и ночного расписания. 

Этап в Японии переехал на весну и пройдет в паре с китайским, а гонка в Баку, напротив, состоится осенью по пути в Сингапур. Аналогичным образом совместили из логистических соображений два финальных Гран При в Катаре и Абу-Даби. 

Наконец, гонки в Испании и Канаде по сравнению с 2023-м поменяли местами. 

Официальные предсезонные тесты пройдут в Бахрейне 21-23 февраля.  

Несмотря на то, что в паддоке мало кому нравятся строенные этапы, таких в новом сезоне будет сразу два: Испания-Австрия-Британия летом и Остин-Мехико-Сан-Паулу в конце осени.

Пока что в истории Ф1 ни разу не было сезона с 24 этапами – все прежние попытки уместить в календарь две дюжины гонок неизбежно сталкивались с какими-то проблемами. 

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Календарь Формулы 1 на 2024 год

Этап Дата Гонка Трасса / место
1 29 февраля – 2 марта* Bahrain Гран При Бахрейна Сахир
2 7-9 марта* Saudi Arabia Гран При Саудовской Аравии Джидда
3 22-24 марта Australia Гран При Австралии Альберт-парк, Мельбурн
4 5-7 апреля Japan Гран При Японии Сузука
5 19-21 апреля China Гран При Китая Шанхай
6 3-5 мая United States Гран При Майами Майами, США
7 17-19 мая Italy Гран При Эмилии-Романьи Имола, Италия
8 24-26 мая Monaco Гран При Монако Монте-Карло
9 7-9 июня Canada Гран При Канады Монреаль
10 21-23 июня Spain Гран При Испании «Каталунья», Барселона
11 28-30 июня Austria Гран При Австрии Шпильберг
12 5-7 июля United Kingdom Гран При Великобритании Сильверстоун
13 19-21 июля Hungary Гран При Венгрии «Хунгароринг», Будапешт
14 26-28 июля Belgium Гран При Бельгии «Спа-Франкоршам»
15 23-25 августа Netherlands Гран При Нидерландов Зандфорт
16 30 августа – 1 сентября Italy Гран При Италии Монца
17 13-15 сентября Azerbaijan Гран При Азербайджана Баку
18 20-22 сентября Singapore Гран При Сингапура «Марина-Бэй»
19 18-20 октября United States Гран При США Остин
20 25-27 октября Mexico Гран При Мехико «Им. братьев Родригес», Мексика
21 1-3 ноября Brazil Гран При Сан-Паулу «Интерлагос», Бразилия
22 21-23 ноября* United States Гран При Лас-Вегаса Лас-Вегас, США
18 20 ноября – 1 декабря Qatar Гран При Катара Лосаил
23 6-8 декабря United Arab Emirates Гран При Абу-Даби «Яс-Марина», ОАЭ

*уик-энд в формате «четверг-суббота»

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