Формула 1 представила календарь на сезон-2024 – и вновь попробует провести 24 Гран При

Новый чемпионат мира обещает стать рекордно долгим – первые тренировки стартуют 29 февраля, а финальная гонка состоится восьмого декабря. При этом кроме летнего появился и осенний перерыв продолжительностью в месяц – возможно, именно тогда планировали организовать один из новых Гран При, от которого позже отказались.

Формула 1 планирует вернуться-таки в Шанхай, где не была с 2019 года, все остальные гонки остались прежними.

Сразу три этапа пройдут в формате «четверг-суббота» – в Бахрейне и Саудовской Аравии это сделано из уважения к местным традициям, в Лас-Вегасе, как и в этом году, из-за разницы во времени с Европой и ночного расписания.

Этап в Японии переехал на весну и пройдет в паре с китайским, а гонка в Баку, напротив, состоится осенью по пути в Сингапур. Аналогичным образом совместили из логистических соображений два финальных Гран При в Катаре и Абу-Даби.

Наконец, гонки в Испании и Канаде по сравнению с 2023-м поменяли местами.

Официальные предсезонные тесты пройдут в Бахрейне 21-23 февраля.

Несмотря на то, что в паддоке мало кому нравятся строенные этапы, таких в новом сезоне будет сразу два: Испания-Австрия-Британия летом и Остин-Мехико-Сан-Паулу в конце осени.

Пока что в истории Ф1 ни разу не было сезона с 24 этапами – все прежние попытки уместить в календарь две дюжины гонок неизбежно сталкивались с какими-то проблемами.

Календарь Формулы 1 на 2024 год

Этап Дата Гонка Трасса / место 1 29 февраля – 2 марта* Гран При Бахрейна Сахир 2 7-9 марта* Гран При Саудовской Аравии Джидда 3 22-24 марта Гран При Австралии Альберт-парк, Мельбурн 4 5-7 апреля Гран При Японии Сузука 5 19-21 апреля Гран При Китая Шанхай 6 3-5 мая Гран При Майами Майами, США 7 17-19 мая Гран При Эмилии-Романьи Имола, Италия 8 24-26 мая Гран При Монако Монте-Карло 9 7-9 июня Гран При Канады Монреаль 10 21-23 июня Гран При Испании «Каталунья», Барселона 11 28-30 июня Гран При Австрии Шпильберг 12 5-7 июля Гран При Великобритании Сильверстоун 13 19-21 июля Гран При Венгрии «Хунгароринг», Будапешт 14 26-28 июля Гран При Бельгии «Спа-Франкоршам» 15 23-25 августа Гран При Нидерландов Зандфорт 16 30 августа – 1 сентября Гран При Италии Монца 17 13-15 сентября Гран При Азербайджана Баку 18 20-22 сентября Гран При Сингапура «Марина-Бэй» 19 18-20 октября Гран При США Остин 20 25-27 октября Гран При Мехико «Им. братьев Родригес», Мексика 21 1-3 ноября Гран При Сан-Паулу «Интерлагос», Бразилия 22 21-23 ноября* Гран При Лас-Вегаса Лас-Вегас, США 18 20 ноября – 1 декабря Гран При Катара Лосаил 23 6-8 декабря Гран При Абу-Даби «Яс-Марина», ОАЭ *уик-энд в формате «четверг-суббота»