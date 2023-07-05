Формула 1 представила календарь на сезон-2024 – и вновь попробует провести 24 Гран При
Список гонок остался тем же, что в нынешнем сезоне без учета отмен, но в их порядке есть интересные детали
Новый чемпионат мира обещает стать рекордно долгим – первые тренировки стартуют 29 февраля, а финальная гонка состоится восьмого декабря. При этом кроме летнего появился и осенний перерыв продолжительностью в месяц – возможно, именно тогда планировали организовать один из новых Гран При, от которого позже отказались.
Формула 1 планирует вернуться-таки в Шанхай, где не была с 2019 года, все остальные гонки остались прежними.
Сразу три этапа пройдут в формате «четверг-суббота» – в Бахрейне и Саудовской Аравии это сделано из уважения к местным традициям, в Лас-Вегасе, как и в этом году, из-за разницы во времени с Европой и ночного расписания.
Этап в Японии переехал на весну и пройдет в паре с китайским, а гонка в Баку, напротив, состоится осенью по пути в Сингапур. Аналогичным образом совместили из логистических соображений два финальных Гран При в Катаре и Абу-Даби.
Наконец, гонки в Испании и Канаде по сравнению с 2023-м поменяли местами.
Официальные предсезонные тесты пройдут в Бахрейне 21-23 февраля.
Несмотря на то, что в паддоке мало кому нравятся строенные этапы, таких в новом сезоне будет сразу два: Испания-Австрия-Британия летом и Остин-Мехико-Сан-Паулу в конце осени.
Пока что в истории Ф1 ни разу не было сезона с 24 этапами – все прежние попытки уместить в календарь две дюжины гонок неизбежно сталкивались с какими-то проблемами.
Календарь Формулы 1 на 2024 год
|Этап
|Дата
|Гонка
|Трасса / место
|1
|29 февраля – 2 марта*
|Гран При Бахрейна
|Сахир
|2
|7-9 марта*
|Гран При Саудовской Аравии
|Джидда
|3
|22-24 марта
|Гран При Австралии
|Альберт-парк, Мельбурн
|4
|5-7 апреля
|Гран При Японии
|Сузука
|5
|19-21 апреля
|Гран При Китая
|Шанхай
|6
|3-5 мая
|Гран При Майами
|Майами, США
|7
|17-19 мая
|Гран При Эмилии-Романьи
|Имола, Италия
|8
|24-26 мая
|Гран При Монако
|Монте-Карло
|9
|7-9 июня
|Гран При Канады
|Монреаль
|10
|21-23 июня
|Гран При Испании
|«Каталунья», Барселона
|11
|28-30 июня
|Гран При Австрии
|Шпильберг
|12
|5-7 июля
|Гран При Великобритании
|Сильверстоун
|13
|19-21 июля
|Гран При Венгрии
|«Хунгароринг», Будапешт
|14
|26-28 июля
|Гран При Бельгии
|«Спа-Франкоршам»
|15
|23-25 августа
|Гран При Нидерландов
|Зандфорт
|16
|30 августа – 1 сентября
|Гран При Италии
|Монца
|17
|13-15 сентября
|Гран При Азербайджана
|Баку
|18
|20-22 сентября
|Гран При Сингапура
|«Марина-Бэй»
|19
|18-20 октября
|Гран При США
|Остин
|20
|25-27 октября
|Гран При Мехико
|«Им. братьев Родригес», Мексика
|21
|1-3 ноября
|Гран При Сан-Паулу
|«Интерлагос», Бразилия
|22
|21-23 ноября*
|Гран При Лас-Вегаса
|Лас-Вегас, США
|18
|20 ноября – 1 декабря
|Гран При Катара
|Лосаил
|23
|6-8 декабря
|Гран При Абу-Даби
|«Яс-Марина», ОАЭ
*уик-энд в формате «четверг-суббота»
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