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Поздно вечером в четверг Andretti Global официально озвучила планы дебютировать в Формуле 1. Сделанное объявление стало реакцией на планы президента FIA Мохаммеда Бин Сулайема дать старт тендеру по поиску новых участником для чемпионата мира.

И хотя не вызывает сомнений, что совместный проект Майкла Андретти и GM является самым предпочтительным среди потенциальных кандидатов, в Формуле 1 попросили не спешить и дождаться завершения всех процедур.

«Сейчас Ф1 испытывает значительный интерес, продолжаются многочисленные переговоры, некоторые из которых не столь заметны, как другие, – сказано в официальном заявлении чемпионата. – Нам важно гарантировать, что спорт останется уважаемым и стабильным, а любого нового участника будут оценивать по тем критериям, которые отвечают интересам совладельцев.

Любой соискатель места должен будет заручиться согласием как Ф1, так и FIA».

В Ф1 не стали называть никаких имен или деталей переговоров, но еще в конце 2022 года стало интересно об интересе Ford к альянсу с Red Bull. Также про Формулу 1 в последнее время заговорили в концерне Hyundai.

Пока в Andretti/Cadillac ничего не сказали о дате возможного дебюта, и хотя прежде Майкл Андретти говорил про 2024 год, сейчас выглядит маловероятным, что команда проведет свой первый Гран При до смены регламента на моторы в 2026-м.

Президент FIA Мохаммед Бин Сулайем со своей стороны тоже попросил не спешить с выводами.

«Мне очень приятно видеть интерес со стороны двух столь знаковых брендов, как General Motors Cadillac и Andretti Global, – сказал он. – Любые новые заявки должны базироваться на принятии правил FIA 2026 года на силовые установки, которые уже привлекли Audi.

Всякое выражение интереса должно следовать строгим протоколам FIA, весь процесс занимает несколько месяцев».

Комментируя по просьбе Motorsport.com эти слова, Майкл Андретти отметил: «Это добавляет мне оптимизма. В конце концов, [Ф1] это чемпионат FIA.

Президент явно показал, что хотел бы видеть 11-ю команду. Он гонщик, он понимает значимость этого для спорта.

Мы же испытываем уверенность, что в партнерстве с Cadillac имеем прекрасные шансы выполнить все требования и как можно скорее оказаться на решетке».

Он добавил: «Я на 1000% уверен, что мы получим это право. Я уверен, что мы сделали все, что от нас требовалось. И чувствую, что мы явно опережаем других претендентов. Потому не сомневаюсь, что наш дебют не за горами».