Формула 1 потеряет $35 млн из-за отмены Гран При Австралии

В немецком издании Auto Motor und Sport выяснили, какой именно суммы недосчитается Формулы 1 в результате непроведения Гран При Австралии. Как оказалось, речь идет о $35 млн. Таков вступительный взнос, который организаторы этапа в Мельбурне должны были заплатить промоутерам чемпионата, компании Formula One Management (принадлежит Liberty Media).

Ранее Формула 1 уже потеряла потенциальный доход от Гран При Китая. Власти КНР отменили эту гонку из-за вспышки коронавируса. Эпидемии считаются форс-мажором, а при форс-мажоре организаторы Гран При освобождаются от обязательства уплачивать многомиллионный взнос. Если бы устроители гонки решили отказаться от этапа по собственной инициативе, то им бы пришлось заплатить сумму, оговоренную в контракте с Formula One Management.

«Если организаторы Гран При платят больше $25 млн, мы теряем деньги, – рассказал глава команды Haas Гюнтер Штайнер. – Если сумма [взноса] ниже этого порога, то потенциальные потери уравновешиваются экономией, которая возникает из-за того, что мы не выпускаем машины на трассу».

Экономия, о которой говорит Штайнер, возникает в результате того, что команды не тратят бензин и шины, а также экономят ресурс двигателя и других узлов. Если оценки Auto Motor und Sport верны, команды-участницы Формулы 1 действительно столкнутся с падением доходов по итогам 2020 года.