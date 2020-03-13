Коронавирус и гонки
Формула 1 потеряет $35 млн из-за отмены Гран При Австралии
Названа сумма, которую недополучит чемпионат мира в результате отмены гонки в Мельбурне. Речь идет о вступительном взносе, который организаторы этапа платят Formula One Management
В немецком издании Auto Motor und Sport выяснили, какой именно суммы недосчитается Формулы 1 в результате непроведения Гран При Австралии. Как оказалось, речь идет о $35 млн. Таков вступительный взнос, который организаторы этапа в Мельбурне должны были заплатить промоутерам чемпионата, компании Formula One Management (принадлежит Liberty Media).
Ранее Формула 1 уже потеряла потенциальный доход от Гран При Китая. Власти КНР отменили эту гонку из-за вспышки коронавируса. Эпидемии считаются форс-мажором, а при форс-мажоре организаторы Гран При освобождаются от обязательства уплачивать многомиллионный взнос. Если бы устроители гонки решили отказаться от этапа по собственной инициативе, то им бы пришлось заплатить сумму, оговоренную в контракте с Formula One Management.
«Если организаторы Гран При платят больше $25 млн, мы теряем деньги, – рассказал глава команды Haas Гюнтер Штайнер. – Если сумма [взноса] ниже этого порога, то потенциальные потери уравновешиваются экономией, которая возникает из-за того, что мы не выпускаем машины на трассу».
Экономия, о которой говорит Штайнер, возникает в результате того, что команды не тратят бензин и шины, а также экономят ресурс двигателя и других узлов. Если оценки Auto Motor und Sport верны, команды-участницы Формулы 1 действительно столкнутся с падением доходов по итогам 2020 года.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Австралии
|Сессия
|Гонка
|Местонахождение
|Альберт-Парк
|Автор
|Антон Погорельский
Формула 1 потеряет $35 млн из-за отмены Гран При Австралии
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